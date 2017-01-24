Выборы в Абхазии и экономика страны

Два месяц назад в Сухуме прошел VII абхазо-российский деловой Форум, на котором были приняты важные решения по развитию экономики республики, подписаны различные соглашения с российской стороной о реализации совместных проектов. Итоги Форума были высоко оценены и руководством Абхазии, и правительством Российской Федерации.

При этом многие эксперты отметили, что эти успехи были бы более впечатляющими, если бы в Абхазии был создан соответствующий деловой климат.

Многие участники Форума с российской стороны высказались в том духе, что боятся вкладывать деньги в республику, потому что в Абхазии сегодня неспокойно: нет твердых гарантий ни политической стабильности в республике, ни безопасности для инвестиций. Уж очень многие вопросы решаются в ней не по закону, не открыто и публично, а в результате кулуарных договоренностей каких-то кланов, которые далеко не всегда соблюдают данное слово.

Проще говоря, в Абхазии не создана система устойчивых гражданских и политических институтов, гарантирующих иностранным инвесторам жесткое соблюдение закона.

Действительно, за последний год политическая ситуация в республике дважды подверглась серьезным испытаниям, и оба раза – с серьезными потерями для имиджа страны.

Оба раза – в июле и потом в декабре 2016 года — глава государства вынужден был пойти на смену состава Кабинета Министров. И не по своей воле и не по решению такого легитимного и избранного народом института власти, как Народное Собрание, но под давлением оппозиции.

Я не осуждаю руководство страны за уступки по отношению к оппозиции. Возможно, у него действительно не было другого выбора, кроме как пойти на компромисс с организаторами "народного схода", которые, кстати, не предложили главе государства ничего, кроме как поделиться портфелями. Я в данном случае просто констатирую факт. Так вот, получается, что отдельные представители абхазских элит, похоже, не доросли до соблюдения демократической законности, поскольку вопросы о власти в республике решаются не на выборах и не путем дебатов в Парламенте согласно статьи 36 Конституции Республики Абхазия, но посредством кулуарных разборок.

В такой ситуации очень многое зависит от того, как пройдут ближайшие выборы в Народное Собрание республики, и кто составит в нем большинство в итоге.

Очевидно, что предстоящие выборы не должны стать карикатурой. В противном случае парламентаризм — как основа демократии — окажется бессмысленным, и в результате рядом с администрацией президента в любой момент могут появиться персонажи с громким голосом, способные заставить власть пойти на уступки.

У меня лично возникает подозрение, что суть того якобы народного недовольства, которое было продемонстрировано лидерами оппозиции 15 декабря, состоит в том, что кое-кто в республиканских элитах хотел бы иметь прямое отношение к тем средствам, которые выделены Российской Федерацией на осуществление в Абхазии различных инфраструктурных работ, а также – к власти. В самом деле, о чем – помимо получения портфелей в Правительстве — договорились с главой государства представители оппозиции во время переговоров с ним ночью 15 декабря? Общество этого не знает. И для меня, как для предпринимателя, это явный сигнал того, что ситуация в абхазском обществе далека от стабильной.

Полагаю, что уровень инвестиционной привлекательности Республики Абхазия после событий 15 декабря резко снизился. И ответственность за это несет не только оппозиция, но вся абхазская элита. И я с горечью говорю об этом, потому что Российско-абхазский деловой совет при Торгово-промышленной палате России и другие российские структуры делают сегодня все для экономического процветания Абхазии и развития партнерских отношений между нашими странами.

В любом случае следует надеяться на лучшее. Надеется на лучшее и автор этих строк, полагая, что лидеры Абхазии (не только президент, но и депутаты Народного Собрания Республики Абхазия) извлекут уроки из драматических событий последнего года и смогут найти ту формулу, которая уже в новом 2017 году позволит стране разорвать замкнутый круг клановых разборок и приступить, наконец, к созданию и развитию эффективной государственности.

Сегодня важно, чтобы выборы в Народное Собрание, которые состоятся 12 марта, подтвердили стремление народа Абхазии к политической стабильности как ключевому условию экономического процветания.

Важно показать своим экономическим партнерам, России в том числе, что республика договороспособна, а деловой климат не зависит от клановых междоусобиц.

Опыт показывает: результаты выборов всегда имеют самое прямое отношение к национальной экономике. И если в них побеждают здоровые силы, то есть те партии и кандидаты, которые предпочитают делать дело, ситуация в экономике и социальной сфере страны неизбежно улучшается. Если же по итогам избирательной кампании верх одерживают демагоги и популисты, ситуация возвращается к исходной точке – к тому, с чего абхазы уже неоднократно начинали после ухода со своего поста очередного президента.

Сейчас все силы в республике нужно сосредоточить на экономическом и социальном развитии страны – и потому на предстоящих выборах нужно выдвинуть и поддержать тех кандидатов, кто доказал свою способность решать конкретные экономические и управленческие задачи.

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