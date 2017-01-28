"Мандариновая радость" от Есмы Арджения

Sputnik, Рада Ажиба.

Варенье делают из многих продуктов, даже из овощей. Но, кроме традиционных, ставших давно привычными, многие хозяйки варят и мандариновое.

"В Абхазии заготовки можно делать круглый год, не только летом и осенью. Зима у меня ассоциируется с мандаринами, из плодов которых я делаю варенье. Таким образом я дарю себе и близким "мандариновую радость" круглый год. Среди множества рецептов приготовления мандаринового варенья с добавлением бананов, киви, яблок, имбиря и других фруктов мой рецепт можно назвать классическим, который мне достался от бабушки", — так начала свой рассказ о способе приготовления мандаринового варенья Есма Арджения.

Есма Арджения по образованию журналист, помимо того, что готовит репортажи для местной газеты, она еще искусно готовит мандариновое варенье. Есма признается, что она очень любит готовить и делает это с удовольствием. Рецепт варенья из мандаринов достался Есме по наследству от бабушки. И хотя девушка любит кулинарные эксперименты, это варенье готовит строго по рецепту.

Есма уверяет, что ответственно подходит к выбору мандаринов. Они должны быть немного недозревшими, так они сохранят форму при варке.

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"Процесс приготовления мандаринового варенья многим может показаться сложным и утомительным, но лично меня это нисколько не испугало. Вкус варенья зависит в первую очередь от мандаринов. Мятые, подгнившие фрукты использовать вовсе не стоит. Плоды должны быть ровными, гладкими, желательно одного размера", — уточнила она.

Мандариновое варенье можно готовить по-разному, рассказывает Есма, но самое полезное с кожурой.

"Как известно, в цедре мандаринов содержатся эфирные масла, витамины и микроэлементы, которые могут помочь организму при бронхиальных инфекциях, дисбактериозе, снижении иммунитета. Главное, хорошо вымыть мандарины, чтобы удалить грязь. Знаете, кто-то ошпаривает кипятком мандарины, а кто-то в холодной воде замачивает на ночь, кому как удобно. Это делается и для того, чтобы ушла горечь", — раскрывает она секреты.

На один килограмм мандаринов понадобится столько же сахара и сто граммов воды. Чаще всего делают варенье из целых плодов, но Есма разрезает их пополам.

"Промываю мандарины в горячей воде и удаляю с них плодоножки. Складываю плоды в глубокую миску, заливаю водой и сыплю сахар. Оставляю смесь на несколько часов или даже на ночь, чтобы мандарины пустили свой сок и сахар растворился. Когда мандарины нарезаны, сахар насыпан, ставлю кастрюлю на огонь. Дальше все зависит от того, какую консистенцию варенья вы предпочитаете. Варить надо примерно два часа. И не обязательно часто размешивать", — прокомментировала процесс она.

По словам Есмы Арджения, качество и внешний вид варенья также во многом зависит не только от свежести мандаринов, но и посуды, в которой оно приготовлено.

"Посуда должна быть неглубокой, с ровным дном, чтобы плоды равномерно проварились. Чтобы определить готовность, нужно набрать совсем немного варенья в чайную ложку и капнуть на холодное блюдце, если десерт готов, то капля останется круглой, плотной и не растечется", — уточнила хозяйка.

Пока варенье на огне, Есма подготавливает баночки. Их стерилизация обязательна, подчеркивает она.

"Существует много способов того, как стерилизовать банки для варенья. Прежде всего, банки должны быть совершенно чистыми. Для джема, варенья, повидла банки обычно обрабатываются от 10 до 20 минут. А крышки можно залить крутым кипятком", — поясняет она.

По мнению Есмы, мандариновое можно считать "царским" из всех видов варенья.

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