"Оранжевый" десерт

Мандариновое варенье можно готовить по-разному. Чаще всего делают варенье из целых плодов с кожурой. На один килограмм мандаринов понадобится столько же сахара и сто граммов воды. Важно промыть мандарины в горячей воде, отчистить их от плодоножек. Затем поместить в глубокую миску и залить водой, засыпать сахаром. Можно оставить смесь на несколько часов или даже на ночь, чтобы мандарины пустили свой сок и сахар растворился. Когда мандарины нарезаны, сахар насыпан, ставим кастрюлю на огонь. Варить нужно примерно два часа. Готовое варенье разливаем по стерильным горячим банкам и закрываем крышкой.

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