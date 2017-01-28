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"Оранжевый" десерт

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  • Приготовление мандаринового варенья с Эсмой Арджения
  • Приготовление варенья с Эсмой Арджения
  • Приготовление варенья с Эсмой Арджения
  • Приготовление варенья из мандарин с Эсмой Арджения
  • Приготовление варенья из мандарин с Эсмой Арджения
  • Приготовление варенья с Эсмой Арджения
  • Приготовление варенья из мандарин с Эсмой Арджения
  • Приготовление варенья из мандарин с Эсмой Арджения
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мандариновое варенье можно подавать с пышными оладьями или творогом. Также вкусно просто пить чай.

Варенье делают из многих продуктов, даже из овощей. Но, кроме традиционных видов, ставших давно привычными, многие хозяйки варят и мандариновое.

Мандариновое варенье можно готовить по-разному. Чаще всего делают варенье из целых плодов с кожурой. На один килограмм мандаринов понадобится столько же сахара и сто граммов воды. Важно  промыть мандарины в горячей воде, отчистить их от плодоножек. Затем поместить в глубокую миску и залить водой, засыпать сахаром. Можно оставить смесь на несколько часов или даже на ночь, чтобы мандарины пустили свой сок и сахар растворился. Когда мандарины нарезаны, сахар насыпан, ставим кастрюлю на огонь. Варить нужно примерно два часа. Готовое варенье разливаем по стерильным горячим банкам и закрываем крышкой.

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Приготовление мандаринового варенья с Эсмой Арджения
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