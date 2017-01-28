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"Царское" варенье: как правильно сварить цитрусовый десерт

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© Sputnik. Томас Тхайцук, Рада Ажиба

Мандарины могут стать одним из ингредиентов любимого лакомства многих. Для того чтобы приготовить «царское» варенье, понадобятся: сами фрукты, сахар и вода.

Есма Арджения по образованию журналист, помимо того, что готовит репортажи для местной газеты, она еще искусно готовит мандариновое варенье. Есма признается, что она очень любит готовить и делает это с удовольствием. Рецепт варенья из мандаринов достался Есме по наследству  от бабушки. И хотя девушка любит кулинарные эксперименты, этот рецепт готовит строго по рецепту.

Есма уверяет, что ответственно подходит к выбору мандаринов. Они должны быть немного недозревшими, так они сохранят форму при варке.

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"Процесс приготовления мандаринового варенья многим может показаться сложным и утомительным, но лично меня это нисколько не испугало. Вкус варенья зависит в первую очередь от мандаринов. Мятые, подгнившие фрукты использовать вовсе не стоит. Плоды должны быть ровными, гладкими, желательно одного размера", — уточнила она.

Мандариновое варенье можно готовить по-разному, рассказывает Есма, но самое полезное с кожурой.

"Как известно, в цедре мандаринов содержатся эфирные масла, витамины и микроэлементы, которые могут помочь организму при бронхиальных инфекциях, дисбактериозе, снижении иммунитета.  Главное,  хорошо вымыть мандарины, чтобы удалить грязь. Знаете, кто-то ошпаривает кипятком мандарины, а кто-то в холодной воде замачивает на ночь, кому как удобно. Это делается и для того, чтобы ушла горечь", — раскрывает она секреты.

На один килограмм мандаринов понадобится столько же сахара и сто граммов воды.

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