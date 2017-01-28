"Царское" варенье: как правильно сварить цитрусовый десерт

Есма Арджения по образованию журналист, помимо того, что готовит репортажи для местной газеты, она еще искусно готовит мандариновое варенье. Есма признается, что она очень любит готовить и делает это с удовольствием. Рецепт варенья из мандаринов достался Есме по наследству от бабушки. И хотя девушка любит кулинарные эксперименты, этот рецепт готовит строго по рецепту.

Есма уверяет, что ответственно подходит к выбору мандаринов. Они должны быть немного недозревшими, так они сохранят форму при варке.

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"Процесс приготовления мандаринового варенья многим может показаться сложным и утомительным, но лично меня это нисколько не испугало. Вкус варенья зависит в первую очередь от мандаринов. Мятые, подгнившие фрукты использовать вовсе не стоит. Плоды должны быть ровными, гладкими, желательно одного размера", — уточнила она.

Мандариновое варенье можно готовить по-разному, рассказывает Есма, но самое полезное с кожурой.

"Как известно, в цедре мандаринов содержатся эфирные масла, витамины и микроэлементы, которые могут помочь организму при бронхиальных инфекциях, дисбактериозе, снижении иммунитета. Главное, хорошо вымыть мандарины, чтобы удалить грязь. Знаете, кто-то ошпаривает кипятком мандарины, а кто-то в холодной воде замачивает на ночь, кому как удобно. Это делается и для того, чтобы ушла горечь", — раскрывает она секреты.

На один килограмм мандаринов понадобится столько же сахара и сто граммов воды.