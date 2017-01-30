Минобразования Абхазии о ситуации в школах: в классах мало детей

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Рада Ажиба. Занятия в школах и дошкольных учреждениях отменили в связи с погодными условиями до 2 февраля, очень мало детей, об этом сообщила Sputnik заместитель министра образования и науки республики Медея Ченгелия.

"В связи с погодными условиями в общеобразовательных и дошкольных учреждениях занятия отменяются с 31 января по 1 февраля включительно. К занятиям приступим 2 февраля текущего года. Вне зависимости от погоды все педагоги на рабочем месте, но нет детей, по 3-4 человека в классах. Многие на выходные выезжали в села, там и остались, не смогли приехать из-за непогоды", — сказала Ченгелия.

По словам Ченгелия, министр образования и науки Адгур Какоба побывал во всех школах столицы.

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Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.