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Мимоза

Читанава: февральский снегопад - испытание для мимозы

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (32)
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В ночь с 16 на 17 февраля подморозило, и снег, который лежит не только на улицах, но и на деревьях, обледенел, и выживет ли в таких условиях мимоза, об этом рассказал председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Савелий Читанава.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Амра Амичба. Февральский снегопад — испытание для мимозы, сказал корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Савелий Читанава. 

По его словам, многие деревья мимозы были уже в цвету. 

"Я буквально неделю назад проезжал село Приморское в Гудаутском районе и вдоль центральной трассы видел деревья  мимозы, которые стояли полностью раскрывшиеся", — заметил Читанава.

Главный эколог подчеркнул, что нынешний снегопад и последовавшие морозы влекут за собой, помимо падения веток под тяжестью снега, еще и обморожение растений.  

"Даже одних суток мороза достаточно, чтоб мимоза испортилась, так как морозы влияют на раскрываемость и цветение растения. А если мороз ударит по уже раскрывшейся мимозе, цветы приобретают цвет ржавчины, потом чернеют. От  былой красоты желтой мимозы ничего не останется, сгорает от холода", — пояснил Савелий Читанава. 

Сбор в мимозы в селе Пшап.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Красота на экспорт
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При этом он подчеркнул, что мимоза – завезенная культура, и климат Абхазии не очень подходит растению. 

"И тем не менее, мимоза прижилась и очень даже активно распространилась по республике.  Ранние весенние морозы, которые бывают у нас иногда, сильно влияют на состояние растения. А повторяющиеся с периодичностью 5-8 лет холода с таким по нашим меркам обильным снегопадом, конечно же, влияют на цветение мимозы", — отметил председатель  Госкомитета по экологии и природопользованию.

Савелий Читанава заметил, что мимоза — не сельскохозяйственная культура и находится в частном пользовании у населения, доходы от экспорта в бюджете государства не планируются,  зато продажа ее соцветий имеет большое значение для пополнения семейных бюджетов.  

Что мы знаем о мимозе
© Sputnik. Леон Гуния
Что мы знаем о мимозе

"Ветка мимозы ассоциируется с 8 Марта. В Москве и других российских городах без веточки мимозы встреча 8 Марта кажется чем-то неполноценным", — сказал Читанава.

Главный эколог с сожалением констатировал, что из-за снегопада и заморозков урожай мимозы, если и будет, то будет незначительным.

Темы:
Снег в Абхазии (32)
Теги:
Абхазия


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