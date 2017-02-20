Читанава: февральский снегопад - испытание для мимозы

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Амра Амичба. Февральский снегопад — испытание для мимозы, сказал корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета по экологии и природопользованию Савелий Читанава.

По его словам, многие деревья мимозы были уже в цвету.

"Я буквально неделю назад проезжал село Приморское в Гудаутском районе и вдоль центральной трассы видел деревья мимозы, которые стояли полностью раскрывшиеся", — заметил Читанава.

Главный эколог подчеркнул, что нынешний снегопад и последовавшие морозы влекут за собой, помимо падения веток под тяжестью снега, еще и обморожение растений.

"Даже одних суток мороза достаточно, чтоб мимоза испортилась, так как морозы влияют на раскрываемость и цветение растения. А если мороз ударит по уже раскрывшейся мимозе, цветы приобретают цвет ржавчины, потом чернеют. От былой красоты желтой мимозы ничего не останется, сгорает от холода", — пояснил Савелий Читанава.

© Sputnik / Илона Хварцкия Красота на экспорт 14

При этом он подчеркнул, что мимоза – завезенная культура, и климат Абхазии не очень подходит растению.

"И тем не менее, мимоза прижилась и очень даже активно распространилась по республике. Ранние весенние морозы, которые бывают у нас иногда, сильно влияют на состояние растения. А повторяющиеся с периодичностью 5-8 лет холода с таким по нашим меркам обильным снегопадом, конечно же, влияют на цветение мимозы", — отметил председатель Госкомитета по экологии и природопользованию.

Савелий Читанава заметил, что мимоза — не сельскохозяйственная культура и находится в частном пользовании у населения, доходы от экспорта в бюджете государства не планируются, зато продажа ее соцветий имеет большое значение для пополнения семейных бюджетов.

© Sputnik. Леон Гуния Что мы знаем о мимозе

"Ветка мимозы ассоциируется с 8 Марта. В Москве и других российских городах без веточки мимозы встреча 8 Марта кажется чем-то неполноценным", — сказал Читанава.

Главный эколог с сожалением констатировал, что из-за снегопада и заморозков урожай мимозы, если и будет, то будет незначительным.