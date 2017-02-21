"Споем вместе": песни "Апсны 67"

Sputnik, Рада Ажиба

"Са суардын", "Наныкьара", "Фама" — это старые, проверенные хиты, сольные и дуэтные песни, давно полюбившиеся слушателям легендарной группы "Апсны 67". Песни из репертуара группы были исполнены абхазскими эстрадными певцами в рамках концерта музыкального проекта "Споем вместе".

Первыми на сцену вышли юбиляры, солисты группы "Апсны 67", и исполнили попурри на тему своих песен разных лет.

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По словам автора проекта "Споем вместе" певицы и актрисы Хиблы Мукба, для концерта выбирать песни долго не пришлось. Организаторам помогла солистка группы Народная артистка Людмила Гумба.

"Определенное количество песен для нашего исполнения выбрала нам Людмила Гумба. Распределение песен было таким: кому-то она сама дала конкретную песню, а комуто она дала выбрать из несколько песен. Мы к этому концерту очень подготовились, так как чувствовали какую-то особую ответственность. Этот концерт не похож на остальные концерты, так как эта тема имеет особое значение для нас", — сказала Хибла Мукба.

Между песнями ведущие Хибла Мукба и Алхас Манаргия рассказывали историю создания группы: как появлялись песни, как выходили диски. Зрители не скрывали своих эмоций от происходящего на сцене.

"Все песни "Апсны 67"пропитаны любовью к родине. Они заставляют задуматься, радоваться, расплакаться и улыбнуться. Я все эти годы наблюдаю за творчеством группы, и вы знаете, артисты всегда молоды, а их песни любимы", — поделился своими наблюдениями журналист Екатерина Бебия.

Послушать песни любимой группы «Апсны 67» пришло большое количество почитателей творчества коллектива, Марина из Гагры не стала исключением.

"Эти песни — песни моей молодости. Мы с подругами старались не пропустить ни одного их концерта. Сегодня поняла, что практически все песни я помню наизусть. Песня "Наныкьара" — моя самая любимая", — сказала она.

Коллектив "Апсны 67" воистину народный, считает художественный руководитель группы, Заслуженный артист Абхазии Нодар Сагария.

"Хорошая песня не умирает никогда. И поэтому нам приятно, что молодые артисты поют, слушают наши песни. Авторам проекта огромная благодарность за то, что не обошли, не забыли и исполнили на самом деле полюбившиеся песни нашего коллектива", — отметил Сагария.

Песни "Апсны 67" звучат по радио, клипы можно увидеть по телевизору, коллектив выступает на всех праздничных мероприятиях, и это выше всех признаний, сказали артисты группы "Апсны 67", завершая концерт.

Музыкальный проект певицы и актрисы Хиблы Мукба и режиссера Мадины Аргун "Споем вместе" впервые появился на абхазской эстраде как аналог популярного на российском канале проекта "Две звезды" в 2013 году. Главная цель проекта, по словам его авторов, – популяризация песен на абхазском языке в традиционной и современной аранжировке.

Вокально-инструментальный ансамбль "Апсны 67" был создан в 1967 году. Сегодня в составе ВИА "Апсны 67" выступают Нодар Сагария, Рафаил Гагулия, Геннадий Бебия, Аркадий Крия и Людмила Гумба. В репертуаре ансамбля более 100 песен. Тридцать из них вошли в первый альбом ансамбля "Золотая коллекция. Апсны 67".