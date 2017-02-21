Полвека с "Апсны 67": в РУСДРАМе исполнили хиты легендарного ВИА

Первыми на сцену вышли юбиляры, солисты группы "Апсны 67", и исполнили попурри на тему своих песен разных лет.

По словам автора проекта "Споем вместе" певицы и актрисы Хиблы Мукба, для концерта выбирать песни долго не пришлось. Организаторам помогла солистка группы Народная артистка Людмила Гумба.

Послушать песни любимой группы "Апсны 67" в исполнении абхазских артистов пришло большое количество почитателей творчества коллектива. Между песнями ведущие Хибла Мукба и Алхас Манаргия рассказывали историю создания группы: как появлялись песни, как выходили диски. Зрители не скрывали своих эмоций от происходящего на сцене.

Вокально-инструментальный ансамбль "Апсны 67" был создан в 1967 году. Сегодня в составе ВИА "Апсны 67" выступают Нодар Сагария, Рафаил Гагулия, Геннадий Бебия, Аркадий Крия и Людмила Гумба. В репертуаре ансамбля более 100 песен. Тридцать из них вошли в первый альбом ансамбля "Золотая коллекция. Апсны 67".