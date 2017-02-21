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Полвека с "Апсны 67": в РУСДРАМе исполнили хиты легендарного ВИА

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Темы:
"Споем вместе" (10)
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Sputnik / Томас ТхайцукРада Ажиба
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

Концерт в РУСДРАМе музыкального проекта "Споем вместе" посвятили 50-летию легендарной группы "Апсны 67".

Первыми на сцену вышли юбиляры, солисты группы "Апсны 67", и исполнили попурри на тему своих песен разных лет.  

По словам автора проекта "Споем вместе" певицы и актрисы Хиблы Мукба, для концерта выбирать песни долго не пришлось. Организаторам помогла солистка группы  Народная артистка Людмила Гумба.

Послушать песни любимой группы "Апсны 67" в исполнении абхазских артистов пришло  большое количество почитателей творчества коллектива. Между песнями ведущие Хибла Мукба и Алхас Манаргия  рассказывали историю создания группы: как появлялись песни, как выходили диски. Зрители не скрывали своих  эмоций от происходящего на сцене.

Вокально-инструментальный ансамбль "Апсны 67" был создан в 1967 году. Сегодня в составе ВИА "Апсны 67" выступают Нодар Сагария, Рафаил Гагулия, Геннадий Бебия, Аркадий Крия и Людмила Гумба. В репертуаре ансамбля более 100 песен. Тридцать из них вошли в первый альбом ансамбля "Золотая коллекция. Апсны 67".

Подробнее о концерте читайте здесь >>
Фотоленту об этом смотрите здесь >>
Темы:
"Споем вместе" (10)


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Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
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