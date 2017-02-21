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Погружение в мир "Апсны 67"

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Темы:
"Споем вместе" (10)
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  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
  • Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
© Sputnik / Томас Тхайцук
Саида Габния исполнила песню «Ашэткэа» на слова Виталия Амаршьан, музыка Астамыра Чкотуа.

В преддверии 50-летия легендарного абхазского вокально-инструментального ансамбля Апсны 67 в Русдраме прошел праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады.

Первыми на сцену вышли юбиляры, солисты группы "Апсны 67", и исполнили попурри из своих песен разных лет.  

По словам автора проекта "Споем вместе" певицы и актрисы Хиблы Мукба, для концерта выбирать песни долго не пришлось. Организаторам помогла солистка группы  Народная артистка Людмила Гумба.

Послушать песни любимой группы "Апсны 67" в исполнении абхазских артистов пришло  большое количество почитателей творчества коллектива. Между песнями ведущие Хибла Мукба и Алхас Манаргия  рассказывали историю создания группы: как появлялись песни, как выходили диски. Зрители не скрывали своих  эмоций от происходящего на сцене.

Вокально-инструментальный ансамбль "Апсны 67" был создан в 1967 году. Сегодня в составе ВИА "Апсны 67" выступают Нодар Сагария, Рафаил Гагулия, Геннадий Бебия, Аркадий Крия и Людмила Гумба. В репертуаре ансамбля более 100 песен. Тридцать из них вошли в первый альбом ансамбля "Золотая коллекция. "Апсны 67".

Подробнее о концерте читайте здесь >>

Видео с концерта смотрите здесь >>

Темы:
"Споем вместе" (10)


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Концерт Споем вместе приуроченный к юбилею вокально-инструментального ансамбля Апсны 67
Погружение в мир "Апсны 67"
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