Первыми зрителями фильма "Защитники" станут конкурсанты "Ты супер"

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Конкурсанты нового музыкального шоу "Ты супер!" станут специальными гостями эксклюзивного показа картины про отряд советских супергероев "Защитники", которая выйдет в широкий прокат 23 февраля.

Юные вокалисты нового проекта НТВ получат возможность оценить фильм первыми в стране. Познакомиться с ребятами, увидеть их эмоции и ответить на вопросы придут режиссер картины Сарик Андреасян и исполнители главных ролей — Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак и Алина Ланина. Закрытая премьера картины для прессы пройдет лишь 22 февраля.

Героями фильма станут супергерои из различных советских республик, так же, как и вокалисты проекты "Ты супер!", которые приехали в Москву из 10 стран постсоветского пространства для участия в музыкальном конкурсе.

Фильм выйдет в прокат в странах СНГ, а также Германии, Франции, Чехии, Болгарии, Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

После показа и общения с актерами вокалистов проекта "Ты супер!" ждет еще один сюрприз и, конечно, время для селфи с артистами.

Продолжение шоу "Ты супер!" смотрите в субботу 25 февраля, в 20:00. Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.