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Участники шоу НТВ Ты супер!

Первыми зрителями фильма "Защитники" станут конкурсанты "Ты супер"

© Фото: пресс-служба НТВ
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (34)
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Продолжение нового детского шоу "Ты супер!", которое собрало подопечных детских домов, школ-интернатов, приемных детей, смотрите в субботу 25 февраля на телеканале НТВ и сайте Международного информационного агентства и радио Sputnik.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Конкурсанты нового музыкального шоу "Ты супер!" станут специальными гостями эксклюзивного показа картины про отряд советских супергероев "Защитники", которая выйдет в широкий прокат 23 февраля.

Юные вокалисты нового проекта НТВ получат возможность оценить фильм первыми в стране. Познакомиться с ребятами, увидеть их эмоции и ответить на вопросы придут режиссер картины Сарик Андреасян и исполнители главных ролей — Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак и Алина Ланина. Закрытая премьера картины для прессы пройдет лишь 22 февраля.

Героями фильма станут супергерои из различных советских республик, так же, как и вокалисты проекты "Ты супер!", которые приехали в Москву из 10 стран постсоветского пространства для участия в музыкальном конкурсе.

Фильм выйдет в прокат в странах СНГ, а также Германии, Франции, Чехии, Болгарии, Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Лера на асфальте: школа-интернат поддержала участницу Ты супер
© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения
"Лера" на асфальте: школа-интернат поддержала участницу "Ты супер!"

После показа и общения с актерами вокалистов проекта "Ты супер!" ждет еще один сюрприз и, конечно, время для селфи с артистами.

Продолжение шоу "Ты супер!" смотрите в субботу 25 февраля, в 20:00. Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (34)

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