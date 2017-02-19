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Увидеть звезду и маму: на шоу "Ты супер!" сбываются мечты

© Фото: НТВ
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (33)
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Второй концерт отборочного тура нового шоу "Ты супер!" прошел 18 февраля. В новый конкурсный день жюри отобрало еще восемь участников.

Sputnik, Анжелика Бения. 

Старт проекта, большая сцена и отчетные концерты – серьезное испытание для юных вокалистов шоу "Ты супер!", которые съехались в Москву со всего бывшего Советского Союза.

На предварительный отбор  детского музыкального конкурса из полутора тысяч претендентов прошли 92 участника – подопечные детских домов, школ-интернатов, приемные дети.

Валерия Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кто-то из конкурсантов мечтает встретиться со своим кумиром, а кто-то — с родной мамой.

На кастинг шоу "Ты супер!" попали две сестры: Аня и Зоя Чижковы. Вместе с братом они живут в детском доме. После того как от них отказалась мама, никто из родственников не захотел взять к себе детей. За это время ребята так и не поняли, что для матери оказалось важнее, чем они.

"Года три назад так получилось, что мне дали ее номер, я ей позвонила, спросила, почему? Она то отвечает, что ее заставили, что так получилось, то обстоятельства так сложились", – сказала старшая сестра Аня.

Аня Чижкова  на следующий этап конкурса не прошла, но остается в проекте болеть за свою младшую сестру Зою, для которой поддержка старшей сестры очень важна.

После выступления Зоя призналась, что у нее две мечты, одна – увидеть Ани Лорак, вторая – встретиться со своей мамой. Юная участница в слезах рассказывала, что готова даже отправить маме деньги, которые она выиграет на конкурсах, чтобы увидеться с ней и обнять ее. Ей было шесть лет, когда мама оставила их.

Лера на асфальте: школа-интернат поддержала участницу Ты супер
© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения
"Лера" на асфальте: школа-интернат поддержала участницу "Ты супер!"

"Я не ожидала этого. Просто, когда мы проснулись, мамы уже не было. Я бы обняла ее, как никогда не обнимала никого, и сказала бы, как сильно люблю, безумно. Я так сильно по ней скучала, хотела ее увидеть. Посмотрела бы она, какая я стала, чем могу удивить ее, какая я талантливая", – рассказала участница проекта.

Ни денег, ни времени — всего этого не понадобилось. Долгожданная встреча с мамой произошла за кулисами.

У еще одного конкурсанта Дэниела Чижевского тоже сбылась мечта на проекте, он спел дуэтом с Филиппом Киркоровым.

Король отечественной эстрады приехал на шоу, чтобы поддержать 16-летнего участника из Казани.

Обращение участницы из Абхазии Ты супер!
© Sputnik.
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба посылает привет Абхазии

А поддержать 17-летнюю участницу из Азербайджана Парвану Алджанову на проект приехал Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль-оглы.

Лиричная песня Парваны о маме на азербайджанском языке восхитила не только зрителей и жюри.

Полад Бюльбюль-оглы отметил, что у Парваны сильный голос и безусловный талант.

"Она достойно представила Азербайджанскую Республику на этом конкурсе. Хочу отметить, что девушке очень подходит ее имя, ведь Парвана переводится как "красивая бабочка", – заметил посол.

В новый конкурсный день члены жюри из 11 претендентов отобрали восемь участников. На следующий этап конкурса не удалось пройти 13-летней Розе Вальгыргиной из Чукотского автономного округа, 16-летней Анне Чижковой из Читинской области и 12-летнему Данилу Хомякову из Ростовской области.

Валерия Адлейба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба: не хочу никому подражать

Продолжение шоу "Ты супер!" смотрите в субботу 25 февраля, в 20:00.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (33)


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