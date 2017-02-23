Гвинджия о Чуркине: он защищал Абхазию и Южную Осетию на площадках ООН

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Виталий Чуркин самоотверженно защищал интересы Абхазии и Южной Осетии на площадках ООН, об этом на радио Sputnik Абхазия рассказал бывший министр иностранных дел республики Максим Гвинджия.

"Виталий Чуркин знал и понимал проблемы Абхазии и Южной Осетии. Он самоотверженно защищал их интересы на площадках ООН, выступал на стороне правды против международной несправедливости", — отметил Гвинджия.

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Гвинджия добавил, что Россия, которая позиционирует себя защитником международного права, через Виталия Чуркина внятно и лаконично озвучивала свою точку зрения.

По мнению бывшего министра иностранных дел Абхазии, даже самые эмоциональные оппоненты признают высокий профессионализм Чуркина и выражают теплые слова соболезнований.

Максим Гвинджия назвал большой трагедией смерть постпреда, который мог бы воспитать целую плеяду талантливых дипломатов.

Виталий Чуркин был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года.