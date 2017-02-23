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Цветы у здания МИД РФ в Москве в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина

Зампосла РФ в Абхазии о Чуркине: есть дипломаты, которые подхватят знамя

© Sputnik. Vitaliy Belousov
В Абхазии
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Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (18)
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник 20 февраля.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Виталия Чуркина заменить нельзя, но в России есть дипломаты, которые смогут продолжить его дело и подхватить упавшее знамя, такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Sputnik заместитель посла России в Абхазии Юрий Ясносокирский в среду 22 февраля.

"Этого человека заменить нельзя, но люди, которые работают в представительстве, подхватят упавшее знамя и будут его достойно нести. Я лично знаю таких людей. К примеру, талантливый и хороший дипломат Петр Ильичев, который был моим начальником". 

Полную аудио версию интервью с Юрием Ясносокирским слушайте здесь>>

Заместитель посла России в Абхазии добавил, что Виталий Чуркин был требовательным к себе и к окружающим. У него был хороший стиль, и на него хотелось равняться. Ведь дипломатия — это отчасти искусство, ремесло, которое передавалось не только через знание, но и от одного присутствия Чуркина, через его ауру. 

"Мало кто знает, что Виталий Иванович разносторонний человек. Он чемпион Москвы по конькобежному спорту. Все говорят о том, что он снимался в фильмах, но никто не говорит о его спортивных достижениях", — отметил Ясносокирский. 

Виталий Чуркин был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года.

 

Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (18)
Теги:
Абхазия


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