Зампосла РФ в Абхазии о Чуркине: есть дипломаты, которые подхватят знамя

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Виталия Чуркина заменить нельзя, но в России есть дипломаты, которые смогут продолжить его дело и подхватить упавшее знамя, такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Sputnik заместитель посла России в Абхазии Юрий Ясносокирский в среду 22 февраля.

"Этого человека заменить нельзя, но люди, которые работают в представительстве, подхватят упавшее знамя и будут его достойно нести. Я лично знаю таких людей. К примеру, талантливый и хороший дипломат Петр Ильичев, который был моим начальником".

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Заместитель посла России в Абхазии добавил, что Виталий Чуркин был требовательным к себе и к окружающим. У него был хороший стиль, и на него хотелось равняться. Ведь дипломатия — это отчасти искусство, ремесло, которое передавалось не только через знание, но и от одного присутствия Чуркина, через его ауру.

"Мало кто знает, что Виталий Иванович разносторонний человек. Он чемпион Москвы по конькобежному спорту. Все говорят о том, что он снимался в фильмах, но никто не говорит о его спортивных достижениях", — отметил Ясносокирский.

Виталий Чуркин был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года.