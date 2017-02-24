Масленичная лабораторная работа: блины или блинчики

Специально для читателей Sputnik Абхазия студенты Абхазского многоотраслевого колледжа поделились с корреспондентом Амрой Амичба самыми легкими рецептами приготовления блинов, рассказали о разнообразии начинок и объяснили, в чем разница между блинами и блинчиками.

В масленичную неделю первокурсники факультета поваров и кондитеров повышали мастерство в приготовлении блинов.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Sputnik предлагает рецепт блинов на пиве

"В связи с масленицей у нас проходит лабораторная работа", — сказала студентка Маргарита Артурян, встречая группу Sputnik.

Первокурсник Виссам Самсония проинформировал однокурсников об истории возникновения Масленицы.

"Масленица – древний славянский праздник, который празднуется не только в России, но и во многих странах, в Абхазии и даже в Испании", — заметил Виссам.

Студенты замесили два разных вида теста: на молоке и на воде. Артур Витальев рассказал, что готовит классические блинчики по самому древнему рецепту.

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"Самый простой рецепт — это блинчики на воде. Туда входит вода, мука, сахар и яйцо для соединения, — сказал Артур. — Между прочим, блинчики от блинов отличаются тем, что блины состоят из дрожжевого теста, они более пышные и поднимаются, а блинчики готовятся без дрожжей. Но люди все называют блинами".

Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа © Sputnik / Томас Тхайцук

Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа © Sputnik / Томас Тхайцук

Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа © Sputnik / Томас Тхайцук

Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа

Кристина Хухуа готовила блины на молоке, несмотря на неопытность, ее первый блин не оказался комом, довольно скоро напекла внушительную горку.

"Для теста я смешала молоко с водой, добавила пару щепоток соли, яйца, столовую ложку сахара и крахмал, — объяснила Кристина, слушая подсказки педагога. – Потом все это взбила и добавила муку".

Пока одни студенты пекли блинчики, другие заправляли разнообразную начинку: сыр, творог, шоколад, фруктовую карамель, банан и даже мороженое.

© Sputnik. Людмила Янковская Готовим к Масленице: гречневые блины с яблоками

"Для этого берем блинчик, поджаренный только с одной стороны, обязательно горячий. Перекладываем на тарелку, на середину блинчика кладется обычно граммов 30-50 мороженого. Так как мы поджарили с одной стороны, и корочка не образовалась, края хорошо защипляются. Но надо сделать все очень быстро, пока не растаяло мороженое. И подается блюдо сразу, потому что мороженое растает, и весь вкус потеряется. А дальше уже на вкус, поливаем, например, фруктовой карамелью".

Наблюдая за умелыми действиями своих студентов, директор Джумбер Мушба заметил, что выпускники кулинарного факультета колледжа легко устраиваются на работу в республике.