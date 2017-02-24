Полет блина: от замеса до начинки

Специально для читателей Sputnik Абхазия студенты Абхазского многоотраслевого колледжа в лабораторной комнате готовили блинчики.

Студенты замесили два разных вида теста: на молоке и на воде. Артур Витальев рассказал, что готовит классические блинчики по самому древнему рецепту.

Кристина Хухуа готовила блины на молоке, несмотря на неопытность, ее первый блин не оказался комом, довольно скоро напекла внушительную горку.

Пока одни студенты пекли блинчики, другие заправляли разнообразную начинку: сыр, творог, шоколад, фруктовую карамель, банан и даже мороженое.

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