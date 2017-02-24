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Полет блина: от замеса до начинки

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  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
  • Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Блинчики с бананом и шоколадом предлагают на десерт на масленицу первокурсники Абхазского многоотраслевого колледжа.

Масленица в 2017 году проходит с 20 по 26 февраля и отмечают ее перед Великом постом во многих странах, а любители блинов, символизирующих этот праздник, есть и в Абхазии.

Специально для читателей Sputnik Абхазия студенты Абхазского многоотраслевого колледжа в лабораторной комнате готовили блинчики.   

Студенты замесили два разных вида теста: на молоке и на воде. Артур Витальев рассказал, что готовит классические блинчики по самому древнему рецепту. 

Кристина Хухуа готовила блины на молоке, несмотря на неопытность, ее первый блин не оказался комом, довольно скоро напекла внушительную горку. 

Пока одни студенты пекли блинчики, другие заправляли разнообразную начинку: сыр, творог, шоколад, фруктовую карамель, банан и даже мороженое.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Теги:
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Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
Полет блина: от замеса до начинки
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