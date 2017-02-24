Фильм о жизни католиков Абхазии показали в Сухуме

СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восьмиминутный фильм о католиках Абхазии, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали зрителям в Сухуме в пятницу 24 февраля.

"Так получилось, что каждый наш сюжет отличается от предыдущих не только названием, но и по форме, и по содержанию. В данной ситуации мы исходили из религиозной составляющей, хотя нашим проектом это не было предусмотрено. Мы снимаем фильмы о представителях национальных общин и собирались снимать фильм о поляках Абхазии", — сказала автор фильма, журналист Розита Герман.

Однако на стадии сбора материала для фильма стало понятно, что снять фильм о поляках будет невозможно, отметила она.

"Потому что люди, с которыми мы общались, утеряли глубокую идентичность. В основном это русскоязычные люди. Побывав несколько раз в костеле на службе у отца Эжи, мы убедились в том, что католическая община, в которой присутствуют поляки, армяне, болгары, украинцы и даже русские, она живет и развивается", — подчеркнула Герман.

Фильме о вкладе католиков в культуру, науку и другие важные для республики области жизнедеятельности.

В фильме рассказали о том, что католический храм в честь Святого апостола Симона Кананита был построен в 1908 году. Католический приход тогда состоял в основном из потомков ссыльных поляков и армян и насчитывал около трех тысяч человек. В 1921 году после установления советской власти храм закрыли, позже в нем находился Государственный архив. Только в 1996 году костел был передан католической общине, которую постепенно начали возрождать.

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Отец Эжи из Польши. Он каждое воскресенье проводит службу в католической церкви. После показа фильма он рассказал, что на сегодня католических христиан в Абхазии около сорока человек. Католиков Абхазии хоть не очень много, однако они дружны, исповедуют свою веру и вносят вклад в различные сферы деятельности республики.

Съемки восьмиминутного фильма о католиках Абхазии начались в декабре 2016 года, сообщила Розита Герман.

"Ночь с 24 на 25 декабря, когда был замечательный праздник для католической общины, мы провели вместе с католиками в костеле. Цель нашего проекта в том, чтобы познакомить наше общество с разнообразием, которое в стране сегодня существует, потому что есть ощущение, что информация о представителях различных общин не актуальна. Хотя мы знаем, что эти миры существуют параллельно, они взаимосвязаны, и все это происходит на наших глазах. До сих пор люди удивляются, что в Абхазии работает синагога, что есть костел, что существуют различные культурные общества", — сказала Герман.

Цель проекта в том, чтобы люди в Абхазии знали больше о представителях различных культур, о разнообразии общества, в котором они живут, отметила она.

"В этом разнообразии лично я вижу очень большой потенциал для развития нашего общества", — сказала Герман.

В рамках проекта телестудии "Асаркьа" сюжет о католиках Абхазии стал четвертым. Зрителям уже были показаны фильмы о представителях еврейской общины, репатриантах из Сирии и греческой общине. Всего планируется показать девять сюжетов.