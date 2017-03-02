МИД Абхазии ответил НАТО: закрытие КПП с Грузией пересмотру не подлежит

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Решение правительства Абхазии о закрытии пунктов пропуска Бгоура (Отобая) и Батаигуара (Набакиа) полностью соответствует законодательству республики и не может быть пересмотрено, заявил МИД Абхазии, комментируя заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску. Об этом сообщает МИД Абхазии.

Официальный представитель ООН Оана Лунгеску 28 февраля выступила с заявлением, в котором призвала власти Абхазии не закрывать пропускные пункты на государственной границе с Грузией.

МИД Абхазии отметил, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Абхазии от 10 июля 2012 года закрываемые пункты пропуска были установлены как временные, до создания соответствующей инфраструктуры и оборудования основного КПП "Ингур". Лишь после создания необходимых условий, включающих ремонт дорожного полотна, запуск автобуса, увеличения пропускной способности КПП "Ингур", осуществляется поэтапное закрытие временных пунктов пропуска.

"Данные меры направлены на приведение режима пересечения государственной границы в соответствие с международными стандартами и продиктованы, в первую очередь, необходимостью обеспечить безопасность как непосредственно жителей Галского района, так и всех граждан Республики Абхазия, и ни в коей мере не имеют целью создание каких-либо препятствий свободе передвижения жителей вышеуказанного района", — отметили во внешнеполитическом ведомстве Абхазии.

МИД Абхазии отмечает симптоматичность того, что подобный призыв, больше похожий на требование, прозвучал именно от представителя НАТО.

© Fotolia/ Kariochi НАТО просит Абхазию не закрывать пункты пропуска на границе с Грузией

"Похоже, что в Североатлантическом альянсе решили перейти к откровенному давлению на Абхазию. Это наводит на серьезные размышления о происходящем усилении взаимодействия между Грузией и Североатлантическим альянсом, выражающемся, в том числе в проведении регулярных натовско-грузинских военных учений", — говорится в заявлении МИД.

Подобная активность не может не рассматриваться как прямая угроза безопасности Абхазского государства, считают в ведомстве.

МИД Абхазии в очередной раз призвал международные организации, на этот раз в лице НАТО, осознать существующую реальность и принять тот факт, что с Грузией граничит суверенное государство – Республика Абхазия.

В конце декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска Набакиа и Отобая на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.