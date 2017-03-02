17:38 02 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
В Абхазии

Лера - "Ты супер!", сказали очамчырцы в поддержку Валерии Адлейба

Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (45)
8240

Новости

Все новости
Все новости
(2:06 / 13.47Mb / просмотров видео: 21)
Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Пока 11-летняя участница нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится покорить зрителей и жюри, в ее родном городе Очамчыра друзья в поддержку юной певицы провели акцию.

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба. Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проголосовать за Валерию Адлейба можно здесь >>

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (45)

По теме

"Лера" на асфальте: школа-интернат поддержала участницу "Ты супер!"
Голосуй за Валерию: началось онлайн-голосование за участников "Ты супер!"
Sputnik Абхазия открыл голосование за лучших участников проекта "Ты супер!"


Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Актриса Хейли Стейнфелд и актер Гаэль Гарсиа Берналь на церемонии вручения премии Оскар-2017 в США
Церемония "Оскар": первый конфуз, звезды кино и шок зрителей
Лера - Ты супер!, сказали Очамчырцы в поддержку Валерии Адлейба
Лера - "Ты супер!", сказали очамчырцы в поддержку Валерии Адлейба
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia