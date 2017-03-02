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Акция в поддержу участницы шоу Ты супер! Валерии Адлейба в Очамчире

Баннер, шарики и танцы: Очамчыра поддержала Валерию Адлейба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (45)
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Ученики и учителя очамчырской школы-интерната поддержали Валерию Адлейба – участницу нового музыкального проекта "Ты супер!".

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Пока 11-летняя участница нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится покорить зрителей и жюри, в ее родном городе Очамчыра друзья в поддержку юной певицы провели акцию.

Отдел молодежи и спорта администрации Очамчырского района, родственники и друзья решили организовать акцию поддержки Валерии Адлейба, которая представляет Абхазию на международном конкурсе, сообщила Фатима Тарба заместитель начальника отдела молодежи и спорта Очамчырского района.

"Душой и сердцем мы с ней. Гордимся, что нам посчастливилось, чтобы наша девочка представляла нашу страну. Мы надеемся на победу. Она супер! Мы уверены, что она приедет с победой", – сказала Тарба.

Видео об этом смотрите здесь >>

В родном городе Валерии Адлейба под установленным баннером с изображением конкурсантки "Ты супер!" около 100 школьников запустили в небо разноцветные шары.

Валерия Адлейба 4 декабря выступит на конкурсе Ты супер!
НТВ
Валерия Адлейба 4 марта выступит на конкурсе "Ты супер!"

11-летний Леон Воуба из параллельного класса Валерии признался, что с нетерпением ждет ее приезда.

"За все время, что знаком с Валерией, мы всегда хорошо дружили. Если пожелания что-то значат, то я желаю ей удачи, чтобы все ее беды превратились в победы. Жду ее выступления, хочу, чтобы прошла и приехала с победой. Даже если не получится пройти до конца, все равно она молодец", – сказал Воуба.

Новый проект "Ты супер!" выходит в эфире НТВ по субботам в 20:00.

Проголосовать за Валерию Адлейба можно здесь >>

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (45)

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