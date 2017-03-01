Голосуй за Валерию: началось онлайн-голосование за участников "Ты супер!"

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Sputnik Абхазия открыл голосование за участников проекта "Ты супер!".

Абхазию в конкурсе представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.

"Я с гордостью представлю свою республику и делаю все, что от меня зависит, чтобы не подвести тех, кто возлагает на меня большие надежды, — сказала Валерия Адлейба. — Спасибо огромное тем, кто за меня голосует! Спасибо любимой Абхазии за сильную поддержку".

На порталах Sputnik любой желающий может отдать свой голос в поддержку юных талантов, представляющих каждую из стран в Москве. ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе, а также спеть одну из своих любимых композиций.

Голосование доступно для пользователей на ресурсах Sputnik в десяти странах – Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии, — и открыто до 26 мая.

Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениям и знакомствам с мастерами эстрады можно сайтах Sputnik и в соцсетях. Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу пожеланиями успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении на родину.

Следующий выпуск проекта "Ты супер!" выйдет в эфир 4 марта в 20:00 на телеканале НТВ.

В субботнем шоу впервые в рамках конкурса выступит участница из Абхазии Валерия Адлейба.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



