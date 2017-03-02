Дефиле и танцы представил ансамбль "Гагрипш" в Сухуме

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Амра Амичба. Детский хореографический ансамбль "Гагрипш" провел второй концерт в рамках проекта "Дорогой памяти" 2 марта в Сухуме.

"Проект "Дорога памяти" посвящен всем ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, всем матерям погибших воинов, — сказала администратор ансамбля Раиса Аристава. – Концерт не приурочен ни к какой дате".

Детскому ансамблю при гагрской Школе искусств уже 5 лет. Художественный руководитель ансамбля Тенгиз Какубава.

Первый концерт в рамках проекта "Дорогой памяти" прошел в Нальчике, где ребята выступили перед добровольцами с Северного Кавказа, которые вместе с абхазами отстаивали независимость Абхазии, и матерями погибших бойцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Ансамбль "Гагрипш" исполнил русские и кавказские народные танцы

В ансамбле "Гагрипш" танцуют дети от 3 до 14 лет. Всего в концертных номерах задействовано 80 юных танцоров. В репертуаре не только абхазские танцы, но и танцы других народов Кавказа — адыгейские, кабардинские. А русскую народную "Плясовую" хореограф ансамбля посвятил добровольцам с юга России, плечом к плечу с абхазами сражавшимся за свободу Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии

Младшая группа ансамбля участвовала и в дефиле. Зрителям представили стилизованную национальную одежду, которая специальная была создана для проекта «Дорогой памяти». Автор коллекции - администратор ансамбля "Гагрипш" Раиса Аристава.

В зале присутствовали и подопечные благотворительного фонда "Ашана". В подарок детям юные танцоры исполнили новый танец.

Зрительнице Инге понравились не только танцы, но и костюмы участников ансамбля.

"Приятно удивило качество костюмов. Даже наши государственные ансамбли не могут похвастаться такими", — заметила она.

Хореографическую студию при школе искусств Гагры посещают около 150 детей и подростков.