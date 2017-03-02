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В Абхазии

Ансамбль "Гагрипш" исполнил русские и кавказские народные танцы

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Детский хореографический ансамбль "Гагрипш" провел второй концерт в рамках проекта "Дорогой памяти" в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме.

Детскому ансамблю при Гагрской Школе искусств уже 5 лет. Художественный руководитель ансамбля Тенгиз Какубава.

В ансамбле "Гагрипш" танцуют дети в возрасте от 3 до 14 лет. Всего в концертных номерах задействовано 80 юных танцоров. В репертуаре не только абхазские танцы, но и танцы других народов Кавказа, адыгейские, кабардинские, а также русский народный танец.

Младшая группа ансамбля участвовала и в дефиле. Зрителям представили стилизованную национальную одежду, которая специально была создана для проекта "Дорогой памяти". Автор коллекции  - администратор ансамбля "Гагрипш" Раиса Аристава.

Хореографическую студию при школе искусств Гагры посещают около 150 детей и подростов, из них в сегодняшнем концерте задействованы 80 танцоров.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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