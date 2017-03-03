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Народные танцы, костюмы и деревянные колотушки: концерт "Гагрипш"

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  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
  • Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся второй концерт детского хореографического ансамбля "Гагрипш" в рамках проекта "Дорогой памяти", первый концерт прошел в Нальчике.

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся второй концерт детского хореографического ансамбля "Гагрипш" в рамках проекта "Дорогой памяти", первый концерт прошел в Нальчике.

Детскому ансамблю при гагрской Школе искусств уже 5 лет. Художественный руководитель ансамбля — Тенгиз Какубава. В ансамбле "Гагрипш" танцуют дети в возрасте от 3 до 14 лет. Всего в концертных номерах задействовано 80 юных танцоров. 

В репертуаре не только абхазские танцы, но и танцы других народов Кавказа — адыгейские, кабардинские, а также русский народный танец.

Младшая группа ансамбля участвовала и в дефиле. Зрителям представили стилизованную национальную одежду, которая специально была создана для проекта "Дорогой памяти". Автор коллекции  - администратор ансамбля "Гагрипш" Раиса Аристава. 

Хореографическую студию при Школе искусств Гагры посещают около 150 детей и подростков, из них в сегодняшнем концерте задействованы 80 танцоров.

Видео об этом смотрите здесь >>

Подробнее об этом читайте здесь >>



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Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
Народные танцы, костюмы и деревянные колотушки: концерт "Гагрипш"
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