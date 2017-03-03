Народные танцы, костюмы и деревянные колотушки: концерт "Гагрипш"

Детскому ансамблю при гагрской Школе искусств уже 5 лет. Художественный руководитель ансамбля — Тенгиз Какубава. В ансамбле "Гагрипш" танцуют дети в возрасте от 3 до 14 лет. Всего в концертных номерах задействовано 80 юных танцоров.

В репертуаре не только абхазские танцы, но и танцы других народов Кавказа — адыгейские, кабардинские, а также русский народный танец.

Младшая группа ансамбля участвовала и в дефиле. Зрителям представили стилизованную национальную одежду, которая специально была создана для проекта "Дорогой памяти". Автор коллекции - администратор ансамбля "Гагрипш" Раиса Аристава.

Хореографическую студию при Школе искусств Гагры посещают около 150 детей и подростков, из них в сегодняшнем концерте задействованы 80 танцоров.

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