Басария: ИнгурГЭС полностью обеспечит Абхазию электроэнергией к апрелю

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Ингурская гидроэлектростанция (ИнгурГЭС) сможет обеспечить потребности Абхазии в электричестве к началу апреля, сказал в пятницу на пресс-конференции в Sputnik генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария.

"Если не изменится погода, не будет холодов, тогда мы спокойно сможем перейти на собственные ресурсы, на ИнгурГЭС. Приблизительно к концу марта или началу апреля. Сейчас пользуемся партнерскими отношениями с Россией, и большая часть электросетей Абхазии запитана от российских", — рассказал Басария.

Руководитель "Черноморэнерго" отметил, что уровень воды в Джварском водохранилище, обеспечивающем работу гидроэлектростанции, составляет 417 метров, при минимально необходимой отметке в 420 метров. Приток воды в водохранилище составляет 50 кубов в секунду, а необходимо до 100 кубов секунду.

В ходе встречи с журналистами Басария напомнил, что 28 февраля ИнгурГЭС возобновила работу после завершения мониторинговых работ в деривационном тоннеле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава ИнгурГЭС: ремонт деривационного тоннеля начнется через год

"Состояние тоннеля желает оставлять лучшего. Вы в курсе, что в мониторинге принимали участие проектные организации со всего мира. Они проводили работы, когда тоннель был пустым. Далее они будут готовить проекты и технические решения, после этого будет выбран один проект, по которому будут проводиться работы. Ориентировочно работы пройдут в 2018 году", — напомнил он.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, Аслан Басария сказал, что платежная дисциплина абонентов узлов электросетей, даже с учетом дешевизны электроэнергии, плохая.

"В 2015 году по отношении к 2014 году динамика собираемости была порядка 2 процентов. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом динамика составила 4,1 процент. Этой динамики недостаточно, чтобы мы могли гарантировать надежное электроснабжение нашим потребителям", — подчеркнул Басария.

Гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария выразил уверенность, что республика пока не готова разрабатывать альтернативные источники электроэнергии.