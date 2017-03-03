Преступность в Гагрском районе стала меньше, раскрываемость увеличилась

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. По тем цифрам, которые привел в своем отчете прокурор Гагрского района Беслан Пкин, в 2016 году преступлений было совершено меньше, а раскрываемость увеличилась в сравнении с 2015 годом.

"За этот период времени в Гагрском районе зафиксировано 164 преступления, 107 из них раскрыто. За аналогичный период 2015 года было совершено 390 преступлений, а раскрыто 81", — привел цифры Пкин.

По результатам анализа, прослеживается сокращение количества преступлений на 42 % в сравнении с 2015 годом. Из общего количества преступлений 87 были зарегистрированы как тяжкие, 45 из них раскрыты.

© Sputnik. Томас Тхайцук Шамба: кражи в Гудаутском районе сократились почти вполовину

Беслан Пкин привел данные и по дорожно-транспортным происшествиям 2016 года. В Гагрском районе произошло 19 ДТП, в результате которых погибли семь человек и 28 получили травмы. За аналогичный период 2015 года в районе произошло 40 ДТП и погибли 18 человек.

По словам прокурора, причиной значительной части ДТП стало вождение в нетрезвом состоянии.

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба и министр внутренних дел республики Аслан Кобахия выразили сомнения по поводу достоверности приведенных цифр, так как большое число преступлений в Абхазии не регистрируется.

Аслан Кобахия посоветовал не заниматься самообманом и трезво посмотреть на ситуацию. На это Пкин ответил, что нередко люди просто отказываются писать заявление из-за неуверенности в скором раскрытии дела.