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Зимний дворец в Гагре.

Преступность в Гагрском районе стала меньше, раскрываемость увеличилась

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Коллегия Генпрокуратуры Абхазии (7)
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О проделанной работе за 2016 год отчитался прокурор Гагрского района Беслан Пкин на коллегии Генпрокуратуры Абхазии в пятницу 3 марта.

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. По тем цифрам, которые привел в своем отчете прокурор Гагрского района Беслан Пкин, в 2016 году преступлений было совершено меньше, а раскрываемость увеличилась в сравнении с 2015 годом. 

"За этот период времени в Гагрском районе зафиксировано 164 преступления, 107 из них раскрыто. За аналогичный период 2015 года было совершено 390 преступлений, а раскрыто 81", — привел цифры Пкин.

 По результатам анализа, прослеживается сокращение количества преступлений на 42 % в сравнении с 2015 годом. Из общего количества  преступлений  87 были зарегистрированы как тяжкие, 45 из них раскрыты. 

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© Sputnik. Томас Тхайцук
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Беслан Пкин привел данные и по дорожно-транспортным происшествиям 2016 года. В Гагрском районе произошло 19 ДТП, в результате которых погибли семь человек и 28 получили травмы. За аналогичный период 2015 года в районе произошло 40 ДТП и погибли 18 человек. 

По словам прокурора, причиной значительной части ДТП стало вождение в нетрезвом состоянии. 

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба и министр внутренних дел республики Аслан Кобахия выразили сомнения по поводу достоверности приведенных цифр, так как большое число преступлений в Абхазии не регистрируется. 

Аслан Кобахия посоветовал не заниматься самообманом и трезво посмотреть на ситуацию. На это Пкин ответил, что нередко люди просто отказываются писать заявление из-за неуверенности в скором раскрытии дела. 

Темы:
Коллегия Генпрокуратуры Абхазии (7)

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