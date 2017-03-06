Даур Кобахия о протестах на Ингуре: бесполезно сотрясать воздух

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Протесты по поводу закрытия двух пограничных пунктов пропуска через Ингур прекратились, а люди успокоились, рассказал председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Даур Кобахия в понедельник 6 марта.

"Мы неоднократно объясняли, что это решение было не спонтанным, оно продумано и имеет определенный смысл. Изменений не будет, несмотря на возмущение. Люди поняли, что бесполезно сотрясать воздух, и успокоились", — сказал Кобахия.

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По его словам, пункты пропуска в Отобая и Набакиа были прекращены вечером 5 марта, а утром 6 марта прошла официальная церемония их закрытия в присутствии представителей администрации города, пограничной и таможенной служб.

В конце декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.

Решение Кабмина жители Галского района восприняли отрицательно и провели несколько акций протеста.