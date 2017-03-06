23:07 06 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

Даур Кобахия о протестах на Ингуре: бесполезно сотрясать воздух

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9601

Официальная церемония закрытия пунктов пропуска "Отобая" и "Набакиа" на границе с Грузией прошла в понедельник 6 марта, об этом сообщил корреспонденту Sputnik председатель ГТК Даур Кобахия.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Протесты по поводу закрытия двух пограничных пунктов пропуска через Ингур прекратились, а люди успокоились, рассказал председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Даур Кобахия в понедельник 6 марта. 

"Мы неоднократно объясняли, что это решение было не спонтанным, оно продумано и имеет определенный смысл. Изменений не будет, несмотря на возмущение. Люди поняли, что бесполезно сотрясать воздух, и успокоились", — сказал Кобахия. 

Полную аудио версию беседы с Дауром Кобахия слушайте здесь>>

По его словам, пункты пропуска в Отобая и Набакиа были прекращены вечером 5 марта, а утром 6 марта прошла официальная церемония их закрытия в присутствии представителей администрации города, пограничной и таможенной служб. 

В конце декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.

Решение Кабмина жители Галского района восприняли отрицательно и провели несколько акций протеста. 

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Кадры вечера памяти Фазиля Искандера в Сухуме
В руке рука: кадры вечера памяти Фазиля Искандера в Сухуме
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia