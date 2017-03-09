Абхазия подписала соглашение с венесуэльским медиа-холдингом

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Председатель попечительского совета "Международного культурно-делового центра", "Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц и президент телевизионного холдинга "TELESUR" Патрисия Виллегас подписали Соглашение о взаимодействии в области телевизионного и информационного сотрудничества в четверг 9 марта.

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По словам Барциц, удалось осуществить прорыв в продвижении интересов Абхазии на международной арене.

"Соглашение без преувеличения можно назвать успехом. Хочу подчеркнуть, что этому успеху предшествовала кропотливая работа Международного культурно-делового центра, МИДа, Посольства Абхазии в Боливарианской республике", — сказал Олег Барциц.

В результате этих усилий удалось осуществить прорыв в продвижении интересов Абхазии на международной арене, подчеркнул он.

"Хочу напомнить, что медиагигант "TELESUR", с которым мы сегодня подписали соглашение, вещает в 26 странах мира, включая страны Латинской и Южной Америки, Карибского региона, Испании и ряда африканских стран", – отметил Барциц.

Оператором соглашения с абхазской стороны выступит Абхазская государственная телерадиокомпания, сообщил Барциц.

"У него (АГТРК – ред.) амбициозная задача представить необходимые материалы, которые позиционировали бы Абхазию в самом лучшем свете. Необходимо будет рассказать о древней истории нашей страны, о ее самобытной культуре, о сегодняшнем дне, о политическом пути, который избрал народ Абхазии", — подчеркнул он.

Договор обеспечивает мощный эффект присутствия, который необходим Абхазии на медийном пространстве более чем 20 стран, подчеркнул торгпред.

"Это серьезный успех, и я думаю, что политики и простые граждане, живущие в этих государствах, скоро узнают больше об Абхазии. Это необходимо нам для плодотворного сотрудничества в перспективе с этими государствами и для дальнейших признаний Абхазии со стороны этих стран", — уверен он.

Как подчеркнул Олег Барциц, упорная подготовительная работа велась более полутора лет "Международным культурно-деловым центром Абхазии" при содействии МИДа и Посольства республики в Венесуэле.

В рамках рабочего визита делегации Абхазии в Венесуэлу во главе с министром иностранных дел Дауром Кове, который начался 5 марта, прошли встречи с министром внешней торговли и инвестиций Венесуэлы Хесусом Фариа, с министром по телекоммуникациям Эрнесто Вильегас, а также с министром культуры Аданом Чавесом.

Кроме того, министр иностранных дел Даур Кове провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Делси Родригесом Гомесом.

В рамках визита делегации Абхазии было подписано межправительственное соглашение в области культуры, а также соглашение между Абхазской государственной телерадиокомпанией и Латиноамериканской телекомпанией TeLesur.

В состав абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кове вошли председатель попечительского совета МКДЦ Республики Абхазия, торгпред Абхазии в России Олег Барциц, ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия, сотрудники МИДа Абхазии Тенгиз Тарба и Мадина Зухба.