Глава МИДа Абхазии прислал свое видео из Венесуэлы: рассказал и показал

В рамках рабочего визита делегации Абхазии в Венесуэлу прошли встречи с министром внешней торговли и инвестиций Венесуэлы Хесусом Фариа, с министром по телекоммуникациям Эрнесто Вильегасом, а также с министром культуры Аданом Чавесом.

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Также было подписано межправительственное соглашение в области культуры и соглашение между Абхазской государственной телерадиокомпанией и Латиноамериканской телекомпанией TeLesur.

В состав абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кове вошли председатель попечительского совета МКДЦ Республики Абхазия, торгпред Абхазии в России Олег Барциц, ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия, сотрудники МИДа Абхазии.



