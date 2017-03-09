19:20 09 Марта 2017
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Глава МИДа Абхазии прислал свое видео из Венесуэлы: рассказал и показал

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(1:16 / 9.10Mb / просмотров видео: 24)
МИД Абхазии
МИД Абхазии

В ходе визита в Венесуэлу министр иностранных дел Даур Кове провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Делси Родригесом Гомесом.

В рамках рабочего визита делегации Абхазии в Венесуэлу прошли встречи с министром внешней торговли и инвестиций Венесуэлы Хесусом Фариа, с министром по телекоммуникациям Эрнесто Вильегасом, а также с министром культуры Аданом Чавесом.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Аудио версию беседы с Олегом Барциц слушайте здесь>>

Также было подписано межправительственное соглашение в области культуры и соглашение между Абхазской государственной телерадиокомпанией и Латиноамериканской телекомпанией TeLesur. 

В состав абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кове вошли председатель попечительского совета МКДЦ Республики Абхазия, торгпред Абхазии в России Олег Барциц, ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия, сотрудники МИДа Абхазии. 


Теги:
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