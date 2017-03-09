Барциц: Абхазия появится в медийном пространстве 26 стран мира

"Соглашение без преувеличения можно назвать успехом. Хочу подчеркнуть, что этому успеху предшествовала кропотливая работа Международного культурно-делового центра, МИДа, посольства Абхазии в Боливарианской республике.

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В результате всех этих усилий, нам удалось осуществить прорыв в продвижении интересов Абхазии на международной арене. Медиагигант "TELESUR", с которым мы подписали соглашение, вещает в 26 странах мира, включая страны Латинской и Южной Америки, Карибского региона, Испании и ряда африканских стран. С абхазской стороны выступит Абхазская государственная телерадиокомпания", — сказал Барциц.



