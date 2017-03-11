Джопуа: сносом "Стамбула" застройщик игнорирует вето Минкультуры Абхазии

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Министерство культуры наложило вето на работы пока идет разбирательство, а собственник проигнорировал предписание, если сегодня ведет работу, об этом заявил главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Инал Джопуа.

"На сегодняшний момент работы все были приостановлены. Нами было подготовлено предписание и требования на имя собственника "О приостановке работ на территории исторического объекта". В данном случае он проигнорировал наше предписание. Мы выйдем на место и будем разбираться", — сказал Инал Джопуа.

Джопуа добавил, что Минкультуры просто не знало, что работы ведутся.

Снос исторического здания может повлечь за собой разрушение 4-этажного рядом, стоящего дома, сказала Sputnik начальник Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп.

"Насколько я знаю, было дано распоряжение главным архитектором города, если работы начнут вестись, чтобы жильцы сразу же связались с заместителем главного архитектора Сухума Тимуром Зантария. Хочу сказать, что Тимур был на месте, работа приостановлена. Поставили милицию", — сказала Майтоп.

Турецкие бани "Стамбул" 1913 года в Сухуме начали сносить утром 6 марта, строители повредили водопровод и вызвали возмущение жителей стоящего рядом дома.

Бани "Стамбул" во дворе дома № 64 по проспекту Аиааира были построены в 1913 году архитектором Альфредом Баммэ, и относились к гостинице "Европа". 29 декабря 2015 года здание бывшей гостиницы и бани вошли в Госсреестр историко-культурного наследия, подписанный президентом Абхазии, как памятники градостроительства и архитектуры