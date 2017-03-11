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Купол зданий турецких бань «Стамбул», вид окна здания Городского собрания Сухума

Джопуа: сносом "Стамбула" застройщик игнорирует вето Минкультуры Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (100)
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Несмотря на запрет Минкультуры, в субботу 11 марта продолжился снос исторического здания турецких бань "Стамбул" 1913 года постройки.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Министерство культуры наложило вето на работы пока идет разбирательство, а собственник проигнорировал предписание, если сегодня ведет работу, об этом заявил главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Инал Джопуа.

Продолжился снос Стамбула в Сухуме: как уничтожают объекты культурного наследия
© Sputnik.
Продолжился снос "Стамбула" в Сухуме: как уничтожают объект культурного наследия

"На сегодняшний момент работы все были приостановлены. Нами было подготовлено предписание и требования на имя собственника "О приостановке работ на территории исторического объекта".  В данном случае он проигнорировал наше предписание. Мы выйдем на место и будем разбираться", — сказал Инал Джопуа.

Джопуа добавил, что Минкультуры просто не знало, что работы ведутся.

Снос исторического здания может повлечь за собой разрушение 4-этажного рядом, стоящего дома, сказала Sputnik начальник Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп.

"Насколько я знаю, было дано распоряжение главным архитектором города, если работы начнут вестись, чтобы жильцы сразу же связались с заместителем главного архитектора Сухума Тимуром Зантария. Хочу сказать, что Тимур был на месте, работа приостановлена. Поставили милицию", — сказала Майтоп.

Турецкие бани "Стамбул" 1913 года в Сухуме начали сносить утром 6 марта, строители повредили водопровод и вызвали возмущение жителей стоящего рядом дома.

Бани "Стамбул" во дворе дома № 64 по проспекту Аиааира были построены в 1913 году архитектором Альфредом Баммэ, и относились к гостинице "Европа". 29 декабря 2015 года здание бывшей гостиницы и бани вошли в Госсреестр историко-культурного наследия, подписанный президентом Абхазии, как памятники градостроительства и архитектуры

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (100)

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