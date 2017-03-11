Минкультуры Абхазии о сносе "Стамбула": работы необходимо заморозить

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. О необходимости заморозить вновь начавшиеся работы по сносу турецкой бани "Стамбул" в Сухуме заявил корреспонденту Sputnik замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия в субботу 11 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джопуа: сносом "Стамбула" застройщик игнорирует вето Минкультуры Абхазии

"В 2008 году эти бани были исключены из списка объектов историко-культурного наследия, но мы не видим никакой соответствующей документации, которая позволяла бы это сделать. Считаю, что необходимо заморозить все работы по сносу", — отметил Кобахия.

Он подчеркнул, что в мировой практике намного легче внести тот или иной объект в список историко-культурного наследия и гораздо сложнее исключить из него.

Кобахия заявил, что Минкультуры не требует полной неприкосновенности этого памятника архитектуры, а было бы только за восстановление турецких бань и приближения их к современным условиям.

"Дело в том, что эта баня находится рядом с объектом особой культурной значимости. Если даже она не входит в список культурного наследия, все равно для проведения любых работ вблизи охранных зон нужно специальное разрешение главного архитектурного управления Абхазии и нашего министерства", — сказал Кобахия.

Первая попытка сноса турецкой бани "Стамбул" была предпринята 6 марта, на что обратили внимание жителей соседних домов. В тот же день Минкультуры наложил запрет на продолжение работ до окончания разбирательства.