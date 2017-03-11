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Батал Кобахия

Минкультуры Абхазии о сносе "Стамбула": работы необходимо заморозить

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (100)
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Предпринята очередная попытка сноса в Сухуме объекта историко-культурного наследия - турецких бань "Стамбул" 1913 года в субботу утром 11 марта.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. О необходимости заморозить вновь начавшиеся работы по сносу турецкой бани "Стамбул" в Сухуме заявил корреспонденту Sputnik замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия в субботу 11 марта. 

Купол зданий турецких бань «Стамбул», вид окна здания Городского собрания Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В 2008 году эти бани были исключены из списка объектов историко-культурного наследия, но мы не видим никакой соответствующей документации, которая позволяла бы это сделать. Считаю, что необходимо заморозить все работы по сносу", — отметил Кобахия. 

Он подчеркнул, что в мировой практике намного легче внести тот или иной объект в список историко-культурного наследия и гораздо сложнее исключить из него. 

Кобахия заявил, что Минкультуры не требует полной неприкосновенности этого памятника архитектуры, а было бы только за восстановление турецких бань и приближения их к современным условиям. 

"Дело в том, что эта баня находится рядом с объектом особой культурной значимости. Если даже она не входит в список культурного наследия, все равно для проведения любых работ вблизи охранных зон нужно специальное разрешение главного архитектурного управления Абхазии и нашего министерства", — сказал Кобахия. 

Первая попытка сноса турецкой бани "Стамбул" была предпринята 6 марта, на что обратили внимание жителей соседних домов. В тот же день Минкультуры наложил запрет на продолжение работ до окончания разбирательства. 

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (100)

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