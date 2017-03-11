Президент Абхазии встретился с международными наблюдателями

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с прибывшими в качестве международных наблюдателейна выборы депутатов Народного Собрания делегациями в субботу 11 марта.

© Sputnik. Саид Барганджия Абхазия в ожидании

"Выборы, которые пройдут завтра, интересуют многих. Рад видеть представителей Совета Федерации, Госдумы России и представителей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Предвыборная кампания кандидатов проходила открыто, без каких-либо противодействий. Все кандидаты имеют равные возможности ", — сказал Рауль Хаджимба.

Президент выразил надежду на то, что выборы пройдут спокойно, без всяких эксцессов.

"Эксцессы нам не нужны. Нам выгодно, чтобы все прошло спокойно. Для нас важно, чтобы нас воспринимали как государство, которое, действительно строит добрососедские отношения с Россией", — добавил он.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов отметил, что участие их делегации в предстоящих выборах — демонстрация, близких отношений, которые сложились между Абхазией и Россией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Хаджимба с наблюдателями от Госдумы РФ, Совета Федерации и Парламентского собрания союза Беларуси и России

"Это не простой, сложный путь, по которому идет ваша молодая страна. Я думаю, что предстающие выборы — это демонстрация строящейся государственности, проявление демократических принципов. Мы уверены, что вектор, который был задан вашими предшественниками, будет успешно продолжен", — сказал Александр Тотоонов.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых государств, евразийской интеграции и связями с соотечественниками Константин Затулин сказал, что Россия хорошо понимает трудности молодого государства.

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"Абхазия в течение долгого периода оставалась непризнанной. Фактически была в блокаде в 90-ых годах. Стала жертвой национального конфликта. Раны, которые нанесла война, еще долгие годы будут зарубцовываться. Россия всегда на стороне Абхазии, несмотря на то, что политика наших властей была разной. Сегодня нам есть чем гордиться, когда речь заходит о поддержке Абхазии", — подчеркнул Затулин.

Завершая встречу, глава государства пожелал наблюдателям эффективной работы в день выборов.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.