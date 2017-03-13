Бабурин о парламентских выборах в Абхазии: наименее нервозные

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Парламентские выборы в Абхазии наименее нервозные из всех, на которых я бывал, заявил корреспонденту Sputnik российский политический деятель Сергей Бабурин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гогия об итогах выборов: где будут вторые туры, пока нельзя предположить

"Это не первые выборы в Абхазии, в которых я участвую как международный наблюдатель. Могу сказать, что эти выборы наименее нервозные из всех, на которых я бывал. Мне понравилось, что на избирательных участках, где я бывал, везде царила атмосфера спокойствия, размеренности. Избиратели, которым приходилось ждать своей очереди, стояли спокойно, не ощущалась никакой взвинченности", — сказал Бабурин.

Он признался, что традиционно съездил в Галский район и был приятно удивлен, как празднично жители отнеслись к выборам.

"Мне понравилась праздничная атмосфера, созданная в Галском районе. Рядом с избирательным участком жители, которые уже проголосовали, могли присесть на скамейки и послушать выступления местных творческих коллективов. Это было трогательно", — подчеркнул наблюдатель.

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Сергей Бабурин с сожалением отметил, что народ утратил чувство праздника. А ведь выборы — это действительно праздник демократии, праздник народовластия, считает он.

В воскресенье 12 марта в Абхазия прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека).



