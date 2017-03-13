ЦИК Абхазии: в округе 17 будут перевыборы в Парламент республики

СУХУМ, 13 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. В семнадцатом Гудаутском избирательном округе состоятся перевыборы, сказал председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на предварительном подведении итогов выборов в Парламент страны.

По словам председателя избиркома, ни один кандидат в округе №17 не набрал необходимого количества голосов.

"Изначально была информация о том, что Леонид Лакербая избран депутатом, однако после тщательного подсчета стало известно, что ему не хватило голосов", — добавил он.

Штаб кандидата в депутаты признал произошедшую ошибку, подчеркнул Гогия.

Дата перевыборов в соответствии с законом будет назначена в течение двух недель.

Выборы в Парламент Абхазии прошли в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим признается кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос.



