Хаджимба: выборы прошли в спокойной атмосфере

СУХУМ, 13 мар - Sputnik, Роберт Джопуа. Выборы в Парламент республики прошли в спокойной атмосфере, сказал на встрече с наблюдателями из Приднестровской Молдавской Республики президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Да, есть определенные вопросы, которые связаны с тем, что по многим округам будут вторые туры. По одному из округов вновь будут назначены повторные выборы. В остальном, как мы и планировали, выборы были спокойными, они прошли в спокойной атмосфере", — обратился глава государства к делегации из ПМР.

Комментируя факт проведения вторых туров, председатель Центризбиркома ПМР Елена Городецкая сказала, что это исключительно объективное обстоятельство, которое предопределено национальным законодательством, а также следствие высокой конкуренции.

"Конкуренция имела место во многих округах, где было по восемь-девять кандидатов, и преодолеть 50-процентный порог объективно очень сложно. Поэтому мы благодарим вас за тот опыт, за те впечатления, которые мы получили, за гостеприимство. Вся наша делегация высоко оценивает работу, которая была проделана Центральной избирательной комиссией. Мы возьмем некоторые решения и примеры", — сказала она.

Городецкая также подчеркнула, что их участие в выборах депутатов Парламента Абхазии в качестве наблюдателя было легкой и приятной миссией. Президент республики Рауль Хаджимба поблагодарил делегацию ПМР за участие в выборах. Он также выразил уверенность, что Абхазия и Приднестровье продолжат развивать двустороннее сотрудничество.



