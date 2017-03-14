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Владислав Сурков

Сурков о выборах в Парламент Абхазии: пример цивилизованной политборьбы

© Sputnik. Алексей Дружинин
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (111)
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Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал корреспонденту Sputnik прошедшие парламентские выборы в Абхазии.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Примером цивилизованной политической борьбы назвал прошедший в минувшее воскресенье первый тур выборов в Парламент Абхазии помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

По словам Суркова, избрание деятелей оппозиции в высший законодательный орган страны  - хороший знак. 

"То, что в Парламент избраны такие видные деятели оппозиции, как Дмитрий Дбар и Александр Анкваб, является хорошим знаком, демонстрирующим настрой оппозиции разрешать политические противоречия не уличными выступлениями, а посредством демократических процедур", — заявил помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 марта в 35 одномандатных избирательных округах. В 12 округах избраны депутаты в Народное Собрание. В 22 округах пройдет второй тур голосования, а в  округе № 17 состоятся повторные выборы. 

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (111)

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