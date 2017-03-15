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Тания на слова Аппатурая о выборах в Абхазии: они состоялись

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (114)
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Заместитель главы МИД Абхазии ответил на заявление заместителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, что Североатлантический альянс не признает парламентские выборы, прошедшие в Абхазии 12 марта.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания считает, что заявление НАТО о непризнании парламентских выборов в Абхазии не отменяет того, что они прошли демократично. 

"Выборы в Абхазии показали, что они у нас организованы очень хорошо. Международные наблюдатели отметили, что выборы состоялись без каких-либо нарушений", — сказал Кан Тания. 

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Представитель НАТО Джеймс Аппатурай заявил 14 марта, что НАТО не признает грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию как независимые государства.

"Мы не раз заявляли, что Абхазия — суверенное государство, и мы не устаем повторять это. Если даже НАТО и другие международные структуры не признают парламентские выборы в Абхазии, это не отменяет того, что они состоялись", — подчеркнул Тания. 

Отвечая на заявление представителя НАТО о том, что прошедшие в Абхазии выборы не способствуют нормализации обстановки в Грузии, Кан Тания заметил, что ситуация, связанная с Грузией, была нормализована, когда Россия признала независимость Абхазии в 2008 году.

"Министерство иностранных дел Абхазии считает, что военное сотрудничество Грузии и НАТО несет угрозу для Абхазии, учитывая реваншистские настроения в Грузии", — сказал он.

Первый тур голосования на парламентских выборах в Абхазии состоялся 12 марта.  


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (114)
Теги:
Абхазия


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