Тания на слова Аппатурая о выборах в Абхазии: они состоялись

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания считает, что заявление НАТО о непризнании парламентских выборов в Абхазии не отменяет того, что они прошли демократично.

"Выборы в Абхазии показали, что они у нас организованы очень хорошо. Международные наблюдатели отметили, что выборы состоялись без каких-либо нарушений", — сказал Кан Тания.

Представитель НАТО Джеймс Аппатурай заявил 14 марта, что НАТО не признает грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию как независимые государства.

"Мы не раз заявляли, что Абхазия — суверенное государство, и мы не устаем повторять это. Если даже НАТО и другие международные структуры не признают парламентские выборы в Абхазии, это не отменяет того, что они состоялись", — подчеркнул Тания.

Отвечая на заявление представителя НАТО о том, что прошедшие в Абхазии выборы не способствуют нормализации обстановки в Грузии, Кан Тания заметил, что ситуация, связанная с Грузией, была нормализована, когда Россия признала независимость Абхазии в 2008 году.

"Министерство иностранных дел Абхазии считает, что военное сотрудничество Грузии и НАТО несет угрозу для Абхазии, учитывая реваншистские настроения в Грузии", — сказал он.

Первый тур голосования на парламентских выборах в Абхазии состоялся 12 марта.



