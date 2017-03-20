Ахба: главным турпартнером Абхазии остается Россия

СУХУМ, 20 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Главным партнером Абхазии в сфере туризма была и остается Российская Федерация, сказал замминистра по курортам и туризму страны Астамыр Ахба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

"Как вы понимаете, главным партнером Абхазии всегда остается Российская Федерация. Это 99 % туристов. Без нее нам будет сложно", — отметил Ахба.

Замминистра добавил, что на выставки MITT в Москве туристическим потенциалом Абхазии заинтересовалась и Беларусь, но главный вопрос, который их волнует, – это удобная логистика.

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В качестве потенциальных туристов рассматриваются жители стран СНГ и Китая, которых Абхазия сможет принять в ближайшее время, заверил Ахба.

По его словам, Министерство по курортам и туризму республики совместно с Гильдией отельеров готовится провести пресс-тур для представителей туристических компаний Израиля в апреле 2017 года.