"Молодые голоса" прозвучали в Сухуме

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Первый день XVI конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" завершился гала-концертом в среду в Сухуме, сказал корреспонденту Sputnik учредитель конкурса Нури Кварчия.

"В первой половине дня прошел сам конкурс. Вечером мы провели гала-концерт конкурсантов с объявлением победителей. В самой младшей возрастной группе победу одержала самая юная участница конкурса — Виктория Цулукия. Она набрала больше всех баллов. В группе 7-9 лет лучшей стала Сара Абрамян. Также сегодня конкурс проводился среди возрастной группы 15-17 лет. В ней лучшим стал Ромео Чаава из города Гал. Победитель был выявлен и в категории дуэты. Второе место заняли сестры Гадлия, третье – сестры Цишба. Первое место жюри решило не присваивать", — сказал Кварчия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса"

Кварчия отметил, что конкурс "Молодые голоса" призван способствовать развитию абхазской эстрады.

"Наш конкурс еще способствует развитию разных направлений в искусстве. После объявления нашего конкурса дети и родители идут к композиторам, у которых появляется работа. Работа появляется у наших аранжировщиков, у педагогов по вокалу. Идет творческий процесс", — объяснил он.

В общей сложности в конкурсе принимают участие 50 человек, представляющие все города и районы Абхазии. Кварчия подчеркнул, что обязательным условием для всех участников стало исполнение одной песни на абхазском языке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участница конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса"

"В нашем конкурсе принимают участие дети не только абхазской национальности. Приятно отметить, что из Галского района участвует девять конкурсантов, которые поют на абхазском языке, также армяне с большим удовольствием поют на абхазском языке", — отметил учредитель конкурса.

Второй день XVI конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" пройдет в четверг 23 марта. Жюри определит победителей еще в двух возрастных категориях — 10-12 лет и 13-15 лет.