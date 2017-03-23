Вика, Сара и Ромео: как пели лучшие "Молодые голоса" Абхазии

Пятилетняя Виктория Цулукия открыла концерт, исполнив песню на абхазском языке "Зимний сад" на музыку и слова Анатолия Алтейба. Забегая вперед, отметим, что именно Виктория заняла первое место в младшей возрастной группе.

По условиям конкурса, каждый участник должен был спеть две песни — одну обязательно на абхазском языке, язык второй песни на выбор исполнителя, как правило, все предпочитают русский.

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Организатор конкурса директор Центра народного творчества имени Кортуа Нури Кварчия отметил, что все дети, принимающие участие в концерте, впервые вышли на большую сцену.

В Сухум приехали юные исполнители из разных районов республики, например, из села Дурипш Гудаутского района и девять конкурсантов из города Гал.

Среди возрастной группы 15-17 лет лучшим стал Ромео Чаава из города Гал.

Сара Абрамян исполнила песню на абхазском языке "Край мой Абхазия" из репертуара группы "Апсны 67". Силу и мощь молодого голоса на высший балл оценили не только жюри, но и весь зал филармонии. Мастерство исполнения Сары проявилось и во второй песне из репертуара Наргиз Закировой. Бурные аплодисменты и крики "браво" подтвердили, что она лучшая в группе участников 7-9 лет.

Первый день XVI конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" завершился гала-концертом в Абхазской госфилармонии имени Гумба, выступлением всех лауреатов.



