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"Молодые голоса" пели Абхазии

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  • Вокальный конкурс Молодые голоса
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
  • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
© Sputnik / Томас Тхайцук
Организатор конкурса директор Центра народного творчества имени Кортуа Нури Кварчия отметил, что все дети, принимающие участие в концерте, впервые вышли на большую сцену.

Первый день XVI конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса" завершился гала-концертом в Абхазской госфилармонии имени Гумба .

Пятилетняя Виктория Цулукия открыла концерт, исполнив песню на абхазском языке "Зимний сад" на музыку и слова Анатолия Алтейба. Забегая вперед, отметим, что именно Виктория заняла первое место в младшей возрастной группе.

По условиям конкурса, каждый участник должен был спеть две песни — одну обязательно на абхазском языке, язык второй песни на выбор исполнителя, как правило, все предпочитают русский. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео смотрите здесь>>

Организатор конкурса директор Центра народного творчества имени Кортуа Нури Кварчия отметил, что все дети, принимающие участие в концерте, впервые вышли на большую сцену. 

В Сухум приехали юные исполнители из разных районов республики, например, из села Дурипш Гудаутского района, девять конкурсантов из города Гал.

Среди возрастной группы 15-17 лет лучшим стал Ромео Чаава из города Гал. 

Сара Абрамян исполнила песню на абхазском языке "Край мой Абхазия" из репертуара группы "Апсны 67". Силу и мощь молодого голоса на высший балл оценили не только жюри, но и весь зал филармонии. Мастерство исполнения Сары проявилось и во второй песне из репертуара Наргиз Закировой. Бурные аплодисменты и крики "браво" подтвердили,  что она лучшая  в группе участников 7-9 лет. 


Теги:
Абхазия


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