Играть и не забывать: абхазские игры на школьной спартакиаде в Сухуме

О том, как прошла спартакиада, и об особенностях народных игр читайте в материале корреспондента Sputnik Рада Ажиба.
Sputnik, Рада Ажиба.
Во дворе сухумской школы № 6 собрались участники XVI спартакиады по национальным видам спорта. Впервые в этом году в городскую спартакиаду школьников включены соревнования по национальным играм: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня.
Абхазские игры требуют большой физической силы, быстроты, ловкости, выносливости, умения метко стрелять, преодолевать препятствия. Толкание камня – старинная абхазская народная игра. Обычный килограммовый камень нужно толкнуть как можно дальше. При одинаковом результате игроки делают еще по три броска до определения победителя.
Старший преподаватель по физической культуре столичной школы № 2 Ирина Хлыбова объясняет участникам спартакиады правила и следит за каждым выполнением задания.
"В нашу программу введены национальные игры. Это сделано для того, чтобы дети знали и не забывали эти виды спорта", — сказала Ирина Хлыбова.
По словам спортсменов, самым забавным состязанием были прыжки с места в высоту, самым азартным - лазание на шесте, а самым трудным - метание копья. Лазание на шесте усложняется тем, что наверх по гладкому столбу надо взобраться без помощи ног, только руками.
Абзагу Смыр — единственный ученик, который "взял" 1 метр 45 сантиметров на прыжках в высоту с места.
"Я участвую в спартакиаде уже несколько лет. Мне нравится соревноваться с другими школами. Спорту я уделяю большое внимание, да и учительница не дает расслабиться", — улыбается Абзагу.
А другой участник спартакиады Акоп, напротив, пришел на соревнования ради интереса и особо не готовился.
"Я неспортивный человек, но у меня хорошо получается толкать камень. Вот и пришел ради интереса", — говорит Акоп.
По словам начальника Управления образования Людмилы Адлейба, спартакиада включает в себя соревнования не только по национальным видам спорта, но и традиционным — баскетболу, футболу, волейболу и шахматам.
"Соревнования школьников будут проходить в течение всего учебного года. Талантливых и способных детей мы направляем в спортивные секции, кого-то уже готовим к участию в составе сборной города на республиканской спартакиаде. То есть это не только внеклассная спортивная работа, но это еще и отбор", — объяснила Адлейба.
Лучшие результаты показала команда школы №10, на втором месте спортсмены школы № 13, на третьем – школа № 12.
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