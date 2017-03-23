Играть и не забывать: абхазские игры на школьной спартакиаде в Сухуме

О том, как прошла спартакиада, и об особенностях народных игр читайте в материале корреспондента Sputnik Рада Ажиба.

Sputnik, Рада Ажиба.

Во дворе сухумской школы № 6 собрались участники XVI спартакиады по национальным видам спорта. Впервые в этом году в городскую спартакиаду школьников включены соревнования по национальным играм: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников

Абхазские игры требуют большой физической силы, быстроты, ловкости, выносливости, умения метко стрелять, преодолевать препятствия. Толкание камня – старинная абхазская народная игра. Обычный килограммовый камень нужно толкнуть как можно дальше. При одинаковом результате игроки делают еще по три броска до определения победителя.

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Старший преподаватель по физической культуре столичной школы № 2 Ирина Хлыбова объясняет участникам спартакиады правила и следит за каждым выполнением задания.

"В нашу программу введены национальные игры. Это сделано для того, чтобы дети знали и не забывали эти виды спорта", — сказала Ирина Хлыбова.

По словам спортсменов, самым забавным состязанием были прыжки с места в высоту, самым азартным - лазание на шесте, а самым трудным - метание копья. Лазание на шесте усложняется тем, что наверх по гладкому столбу надо взобраться без помощи ног, только руками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников

Абзагу Смыр — единственный ученик, который "взял" 1 метр 45 сантиметров на прыжках в высоту с места.

"Я участвую в спартакиаде уже несколько лет. Мне нравится соревноваться с другими школами. Спорту я уделяю большое внимание, да и учительница не дает расслабиться", — улыбается Абзагу.

А другой участник спартакиады Акоп, напротив, пришел на соревнования ради интереса и особо не готовился.

"Я неспортивный человек, но у меня хорошо получается толкать камень. Вот и пришел ради интереса", — говорит Акоп.

По словам начальника Управления образования Людмилы Адлейба, спартакиада включает в себя соревнования не только по национальным видам спорта, но и традиционным — баскетболу, футболу, волейболу и шахматам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников

"Соревнования школьников будут проходить в течение всего учебного года. Талантливых и способных детей мы направляем в спортивные секции, кого-то уже готовим к участию в составе сборной города на республиканской спартакиаде. То есть это не только внеклассная спортивная работа, но это еще и отбор", — объяснила Адлейба.

Лучшие результаты показала команда школы №10, на втором месте спортсмены школы № 13, на третьем – школа № 12.

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