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Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников

Играть и не забывать: абхазские игры на школьной спартакиаде в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (98)
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Абхазские народные игры: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня - введены в программу XVI спартакиады школьников.

О том, как прошла спартакиада, и об особенностях народных игр читайте в материале корреспондента Sputnik Рада Ажиба.

Sputnik, Рада Ажиба. 

Во дворе сухумской школы № 6 собрались участники XVI спартакиады по национальным видам спорта. Впервые в этом году в городскую спартакиаду школьников включены соревнования по национальным играм: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня. 

Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
© Sputnik / Томас Тхайцук
Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников

Абхазские игры требуют большой физической  силы, быстроты, ловкости, выносливости, умения метко стрелять, преодолевать препятствия. Толкание камня  – старинная абхазская народная игра. Обычный килограммовый камень нужно толкнуть как можно дальше. При одинаковом результате игроки делают еще по три броска до определения победителя.

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Старший преподаватель по физической культуре столичной школы № 2 Ирина Хлыбова объясняет участникам спартакиады правила и следит за каждым выполнением задания. 

"В нашу программу введены национальные игры. Это сделано для того, чтобы дети знали и не забывали эти виды спорта", — сказала Ирина Хлыбова.

По словам спортсменов, самым забавным состязанием были прыжки с места в высоту, самым азартным  - лазание на шесте, а самым трудным  - метание копья. Лазание на шесте  усложняется тем, что наверх по гладкому столбу надо взобраться без помощи ног, только руками. 

Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
© Sputnik / Томас Тхайцук
Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников

Абзагу Смыр — единственный ученик, который "взял" 1 метр 45 сантиметров на прыжках в высоту с места.

"Я участвую в спартакиаде уже несколько лет. Мне нравится соревноваться с другими школами. Спорту я уделяю большое внимание, да и учительница не дает расслабиться", — улыбается Абзагу. 

А другой участник спартакиады Акоп, напротив, пришел на соревнования ради интереса и особо не готовился.

"Я неспортивный человек, но у меня хорошо получается  толкать камень. Вот и пришел ради интереса", — говорит Акоп.

По словам начальника  Управления образования Людмилы Адлейба, спартакиада включает в себя соревнования не только по национальным видам спорта, но и традиционным — баскетболу, футболу, волейболу и шахматам. 

Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
© Sputnik / Томас Тхайцук
Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников

"Соревнования школьников будут проходить в течение всего учебного года. Талантливых и способных детей мы направляем в спортивные секции, кого-то уже готовим к участию в составе сборной города на республиканской спартакиаде. То есть это не только внеклассная спортивная работа, но это еще и отбор", — объяснила Адлейба.

Лучшие результаты показала команда школы №10, на втором месте спортсмены школы № 13, на третьем – школа № 12. 

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Темы:
Спортивная Абхазия (98)


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