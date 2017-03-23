Школьники бросали камень: абхазские игры воссоздали на спартакиаде

Во дворе сухумской школы № 6 собрались участники XVI спартакиады по национальным видам спорта. Впервые в этом году в городскую спартакиаду школьников включены соревнования по национальным играм: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня.

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По итогам игры, лучшей оказалась команда Горской школы № 10, на втором месте — спортсмены 13-й, на третьем – 12-й школы. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами Управления образования администрации Сухума.



