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Школьники бросали камень: абхазские игры воссоздали на спартакиаде

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(1:29 / 9.31Mb / просмотров видео: 13)
Sputnik / Томас ТхайцукРада Ажиба
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

XVI спартакиада по национальным видам спорта среди сухумских школьников прошла в Сухуме 23 марта.

Во дворе сухумской школы № 6 собрались участники XVI спартакиады по национальным видам спорта. Впервые в этом году в городскую спартакиаду школьников включены соревнования по национальным играм: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Фотоленту смотрите здесь>>

По итогам игры, лучшей оказалась команда Горской школы № 10, на втором месте — спортсмены 13-й, на третьем – 12-й школы. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами Управления образования администрации Сухума.


Теги:
Абхазия


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