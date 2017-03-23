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Бросить камень дальше и подпрыгнуть выше: абхазские игры в Сухуме

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Темы:
Спортивная Абхазия (98)
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  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
  • Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
© Sputnik / Томас Тхайцук
Впервые в этом году в городскую спартакиаду школьников включены соревнования по национальной игре: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня

Абхазские народные игры метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня введены в XVI спартакиаду школьников.

В сухумской шестой школе, собрались участники XVI спартакиады по национальным видам спорта.

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Впервые в этом году в городскую спартакиаду школьников включены соревнования по национальной игре: метание копья, прыжки в высоту с места, лазание на шесте и толкание камня. Абхазские игры требуют большую физическую подготовку, быстроту, ловкость, выносливость, умения метко стрелять, преодолевать препятствия. По словам спортсменов, самым забавным состязанием были прыжки с места в высоту, самым азартным лазание на шесте, а самым трудным метание копья.


Темы:
Спортивная Абхазия (98)


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Городские соревнования по национальным видам спорта среди школьников
Бросить камень дальше и подпрыгнуть выше: абхазские игры в Сухуме
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