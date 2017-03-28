РУСДРАМ-ШОУ: актеры признались в любви к театру

Sputnik, Амра Амичба.

Одиннадцать монологов из всемирно известных драматургических произведений и музыкальные номера из популярных мюзиклов – актеры РУСДРАМа представили масштабное двухчасовое представление, где каждый актер труппы проживал роль, о которой мечтал, но пока не сыграл.

По словам режиссера-постановщика Джамбула Жордания, работа над шоу шла с 12 января, когда начались поиски монологов и мюзиклов.

"Актеры приносили монологи из любимых спектаклей. Изначально представление задумывалось вроде небольшого капустника, когда артисты делают друг на друга смешные шаржи, чтобы немножко похохмить, посмеяться, в хорошем смысле подурачиться. Мы попытались сделать это, но уже с высоким материалом, в основном использована западная литература, и русскую драматургию мы не могли обойти", — сказал Джамбул Жордания.

Зрительское "браво!" после каждого номера как высшая оценка мастерства актеров. Посетителям понравились острые драматические монологи из "Сладкоголосой птицы юности" Теннесси Уильямса, "Женитьбы" Гоголя, "Служанок" Жана Жене, "Сирано де Бержерака" Ростана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Постановка "РУСДРАМ-шоу " в Русском театре

Все 12 актеров театрально труппы были задействованы в шоу. В спектакле собрано 11 монологов.

"Это вообще смертельный номер. Обычно больших монологов в больших спектаклях один, ну может два. И это в спектакле, где полностью простроена определенная узконаправленная сюжетная линия", — отметил Жордания.

Джамбула Жордания придумал сценарный ход, когда отец и сын приезжают в провинциальный городок для проведения актерского кастинга. Настоящая жизнь жителей и их стремление стать артистами переплетаются. Стареющая актриса, которая ждет звонка от продюсера, а, дождавшись, перевоплощается в жаждущую жизни и покорения высот женщину; влюбленный Сирано де Бержерак, для которого любовь — самое главное чувство; 37-летняя девица, которой трудно выбрать одного из четверых поклонников, и масса других образов.

"Здесь у актеров был здоровый интерес попробовать на себе роль, которую они не играли. Как, например, сегодня наш Дон Кихот - абсолютно не вписывающийся в образ героя Сервантеса, он там худой, длинный, тоненький, а у нас совершенно другой. Однако же видите, материал хороший, актер постарался суть идеи Дон Кихота донести до зрителя. Фраза у Дон Кихота, что есть одержимые и есть поэты — вот у них что-то общее. Они видят жизнь такой, какой они хотят ее видеть, а не такой, какая она есть. Вот мы, актеры, стараемся заставить зрителя улыбнуться, разбудить в нем что-то доброе", — сказал Джамбул Жордания.

Идея постановки музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" принадлежала гендиректору театра Ираклию Хинтба.

"А номера из мюзиклов Ираклий Ревазович находил лично. Даже настаивал на некоторых, а тех актеров, которые не осмеливались брать номера, он их вдохновлял и говорил: "Вы справитесь", — отметил Джамбул Жордания.

В спектакле вживую исполнялись номера из "Призрака оперы" Уэббера, "Чикаго" Кандера, "Джекил и Хайда" Уайлдхорна и Брикасса, "Человека из Ламанчи" Вассермана, "Кабаре" Кандера и Эбба, "Бала вампиров" Стейнмана и Кунце, а также композиция "Je suis malade" Дона и Ламы. Ни с чем не сравнимо по силе и мощи восприятия было пение драматических актеров, которые не просто исполняли песню, а проживали ее.

Актеры РУСДРАМа поют в своих спектаклях не впервые, труппа театра, можно сказать, поющая, много и тех, кто с профессиональным музыкальным образованием. По словам Джамбула Жордания, много музыкальных номеров было в спектакле "Немая жена".

© Sputnik / Томас Тхайцук Постановка "РУСДРАМ-шоу " в Русском театре

Зрители признавались, что такого феерического представления в Сухуме они не видели никогда. Говорили об эффектном театральном свете, который, кстати, специально ставил художник по свету из Москвы Евгений Лисицын.

"Все было сделано с таким вкусом и стилем, музыкальные номера так искусно перемежались с монологами, которые в свою очередь дополняла качественная фоновая музыка, что нескоро забудутся ощущения, испытанные в зале. Спасибо РУСДРАМу, актерам театра и, конечно, идейному вдохновителю, гендиректору Ираклию Хинтба", — сказала Асида, одна из зрителей шоу.

После восторженных комментариев и успеха руководство РУСДРАМа решило оставить спектакль в репертуаре театра. Следующее предствление "РУСДРАМ-ШОУ" в мае. И у тех, кто по каким-то причинам пропустили показ в День театра, есть возможность лично погрузиться в музыкально-драматическую фантазию РУСДРАМа. Равнодушным никто не останется.