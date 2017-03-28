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Дон Кихот, Спартак и терзанья Агафьи: как играли свою мечту актеры РУСДРАМа

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (43)
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(4:19 / 27.71Mb / просмотров видео: 49)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Одиннадцать монологов из всемирно известных драматургических произведений и музыкальные номера из популярных мюзиклов – актеры РУСДРАМа представили масштабное двухчасовое представление, где каждый актер труппы проживал роль, о которой мечтал, но пока не сыграл.

Зрительское "браво!" после каждого номера как высшая оценка мастерства актеров. Посетителям понравились острые драматические монологи из "Сладкоголосой птицы юности" Теннесси Уильямса, "Женитьбы" Гоголя, "Служанок" Жана Жене, "Сирано де Бержерака" Ростана.

Стареющая актриса, которая ждет звонка от продюсера, а, дождавшись, перевоплощается в жаждущую жизни и покорения высот женщину; влюбленный Сирано де Бержерак, для которого любовь —  самое главное чувство; 37-летняя девица, которой трудно выбрать одного из четверых поклонников, и масса других образов. 

Все 12 актеров театральной труппы были  задействованы в шоу.  Идея постановки музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" принадлежала гендиректору театра Ираклию Хинтба. 

В спектакле вживую исполнялись номера из "Призрака оперы" Уэббера, "Чикаго" Кандера, "Джекил и Хайда" Уайлдхорна и Брикасса, "Человека из Ламанчи" Вассермана, "Кабаре" Кандера и Эбба, "Бала вампиров" Стейнмана и Кунце, а также композиция "Je suis malade" Дона и Ламы. Ни с чем не сравнимо по силе и мощи восприятия было пение  драматических актеров, которые не просто исполняли песню, а проживали ее. 

Зрители признавались, что такого феерического представления в Сухуме они не видели никогда. Говорили об эффектном театральном свете, который, кстати, специально ставил художник по свету из Москвы  Евгений Лисицын. 

По словам режиссера-постановщика Джамбула Жордания, работа над шоу шла  с 12  января, когда начались поиски монологов и мюзиклов. 

После восторженных комментариев и успеха руководство РУСДРАМа решило оставить спектакль в репертуаре театра. Следующее представление "РУСДРАМ-ШОУ" в мае. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту смотрите здесь >>

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (43)


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