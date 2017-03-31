Ночной разговор с "любителем пожрать", или Джон Уоррен говорит по-абхазски

Sputnik, Роберт Джопуа.

Сухумская полночь

В офис информационного агентства и радио Sputnik ведущий программы "Поедем, поедим!" Джон Уоррен пришел к полуночи. Перед этим у него был, пожалуй, самый долгий съемочный день: встреча с актрисой, сыгравшей главную роль в "Софичке", он готовил блюда для программы с колумнистом Sputnik Изольдой Хагба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джон Уоррен в Сухуме: свидание с Софичкой, ужин с Изольдой

Джон устал и был раздражен, как бы он ни пытался это скрывать. Коллектив Sputnik, вынужденно ставший "ночным дозором" тоже был не в восторге от долгого ожидания телезвезды. Но все изменилось, как только Уоррен перешагнул порог. Все увлеклись работой и энергетикой "любителя поесть и поездить", позабыли об усталости.

Выяснилось, что после очередной командировки бригада программы недосчиталась оборудования, в Абхазию решили ехать с тем, что есть, надеясь на случай, и он подвернулся. В радиостудии Sputnik оказалось все необходимое для озвучки и отправки в Москву закадрового текста ведущего. Ведущий радио Алхас Манаргия любезно и с традиционной абхазской готовностью уступил свои владения гостям. Джон бодро, будто и не было позади тяжелого дня, минут за десять "отработал" текст и попал на полуночный "допрос" к радиоведущему Алхасу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Колумнист Sputnik Изольда Хагба с Джоном Уорреном во время съемки передачи "Поедем, поедим!"

Молчаливая невестка

— У нас в студии ведущий самой вкусной и в тоже время познавательной программы "Поедем, поедим!" Джон Уоррен, – представил Манаргия ночного гостя и поприветствовал его на абхазском языке. Джон не растерялся и практически без акцента ответил также на абхазском.

Видео смотрите здесь>>

Фотоленту смотрите здесь>>

Уоррен, который приехал в Абхазию со своей съемочной группой в третий раз, подробно отчитался, чем его угощали, с кем и где встречался. Абхазской кухней Джона уже не удивить, и на этот раз в Дурипше он сосредоточился на застольном этикете абхазов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джон Уоррен в радиостудии Sputnik Абхазия

"Мне было больше интересно то, как себя вести за столом. Что можно делать, а чего нельзя. Смешным был момент, когда девушка принесла пирог. Я пытался с ней разговаривать. Но сидевший рядом со мной ее свекор сказал мне, что по традиции он не должен слышать голос невестки", — рассказал Джон.

Приеду по возможности

Алхас Манаргия напомнил Уоррену, что он как-то говорил о том, что готов приехать в Абхазию на длительное время. Тот, отвечая на вопрос коллеги, в очередной раз и твердо подтвердил свои намерения, но со сроками пока не определился.

"Я сказал, что готов длительное время провести в Абхазии. Может, когда будет отпуск, а он в июле. Но мне сказали, что в июле невозможно жарко, поэтому, может быть, позже. Скоро у меня появится много времени, и я сам буду решать, куда мне поехать. Вот тогда и обещаю приехать, когда появится возможность", — сказал Уоррен.

Самый длинный день

Говоря об Абхазии, гость радио Sputnik вспомнил одну историю, связанную с нашей республикой и Францией. Произошла она в 2014 году и началась в час ночи в Сухуме, когда Уоррен после "горячего" застолья пришел в гостиницу отдохнуть перед вылетом в Москву. Этот день он назвал самым длинным днем в жизни.

"Я проснулся в час ночи в гостинице Сухума, еще пьяный от прошедшего вечера. Вылет, по-моему, был утром в 5:30. Меня разбудили, занесли в машину, поехали в Сочи, полетели в Москву", — вспоминает Джон.

В Москве он должен был принять участие в XXV съезде Российского географического общества. Перед этим телеведущий надеялся отдохнуть и выспаться, но попал в пробку. Только успел быстро привести себя в порядок, насколько это было возможно в его состоянии, и сразу же отправился на съезд.

"Когда Владимир Путин сказал мне, что ты, Джон, молодец, твой русский — супер, но ты сказал, что ты едешь и ешь, я понял, что ты не русский, и тебе надо научиться выпивать. Путин не совсем знает, что я три раза был в Абхазии и умею это тоже (ред. – выпивать)", — смеется он.

После съезда Джон Уоррен направился в аэропорт Шереметьево, сел в самолет, улетел в Париж, оттуда на автомобиле проехал около 450 километров к побережью Атлантического океана, к верфям города Сан-Назара, где строятся десантные корабли "Мистраль".

"Вот таким был мой самый длинный день. Закончился в три часа ночи во Франции, в гостинице на берегу Атлантического океана спустя 28 часов после выезда из Сухума", — не без гордости сообщил Джон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джон Уоррен в радиостудии Sputnik Абхазия

Любитель вкусно пожрать

Говоря непосредственно о сути передачи "Поедем, поедим!", Джон Уоррен не согласен с тем, что многие считают его авторитетом в кулинарии. Главное для него — путешествия и вкусная еда.

"Мне больше нравится путешествовать, чем стоять на кухне и готовить, но я люблю вкусно пожрать. Если ты любишь вкусно поесть, если ты любопытный человек, а я любопытный человек, естественно я хочу знать, как это готовить, потому что я сам хочу это готовить. Я не сказал бы, что у меня есть какой-то талант, я просто готовлю с любовью. Я вкладываю свою душу туда. Повторю, я люблю вкусно поесть, а в Абхазии можно вкусно поесть", — сказал, как отрезал, Джон Уоррен.

Интервью завершилось около часа ночи. Утомленный Джон Уоррен поблагодарил коллектив за внимание и помощь в работе, попрощался и напоследок совершил несколько попыток прочесть слоган информационного агентства и радио Sputnik на абхазском языке "Ишәзеиҭаҳҳәоит егьырҭ идмырзо". Как у него это вышло, узнаете из специального видео, которое будет опубликовано на Sputnik Абхазия.



