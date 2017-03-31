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Сухум Париж: Джон Уоррен рассказал Sputnik о своем самом длинном дне

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Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Ведущий программы НТВ "Поедем, поедим!" Джон Уоррен в третий раз приехал в Абхазию для съемок своей передачи.

Говоря об Абхазии, гость радио Sputnik вспомнил одну историю, связанную с нашей республикой и Францией. Произошла она в 2014 году и началась в час ночи в Сухуме, когда Уоррен после "горячего застолья пришел в гостиницу отдохнуть перед вылетом в Москву. Этот день он назвал самым длинным днем в жизни.

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"Я проснулся в час ночи в гостинице Сухума, еще пьяный от прошедшего вечера. Вылет, по-моему, был в 5:30 утра. Меня разбудили, занесли в машину, поехали в Сочи, полетели в Москву", — вспоминает Джон.

В Москве он должен был принять участие в XXV съезде Российского географического общества. Перед  этим телеведущий надеялся отдохнуть и выспаться, но попал в пробку. Только успел быстро привести себя в порядок, насколько это было возможно в его состоянии, и сразу же отправился на съезд.

"Когда Владимир Путин  сказал мне, что ты, Джон, молодец, твой русский — супер, но ты сказал, что ты едешь и ешь, я понял, что ты не русский, и тебе надо научиться выпивать. Путин не совсем знает, что я три раза был в Абхазии и умею это тоже (ред. – выпивать)", — смеется он.

После съезда Джон Уоррен направился в аэропорт Шереметьево, сел в самолет, улетел в Париж, оттуда на автомобиле проехал около 450 километров к побережью Атлантического океана, к верфям города Сан-Назара, где строятся десантные корабли "Мистраль".

"Вот таким был мой самый длинный день. Закончился в три часа ночи во Франции, в гостинице на берегу Атлантического океана спустя 28 часов после выезда из Сухума", — не без гордости сообщил Джон.




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