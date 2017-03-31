Абхазский дневник русского англичанина

"Уа бзиала уаабеит, Джони (добро пожаловать — ред.)", - так приветствовали дорогого гостя Джона Уоррена хозяева дома, братья Осман и Руслан Кокоскерия, в селе Дурипш Гудаутского района.

Предыдущие две передачи об Абхазии "Поедем, поедим!" были посвящены рецептам и особенностям национальной кухни. На этот раз теледесант снова высадился на берегах Колхиды, только теперь "главными героями" стали абхазское застолье, горы и вино.

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Во второй съемочный день Джон Уоррен побывал в столице, прошелся по сухумской набережной в образе искандеровского Марата с исполнительницей главной роли в фильме "Софичка" Ланой Басария.

А "зябким сухумским весенним вечером", цитата по Уоррену, во дворике одного из ресторанов столицы встретились англичанин и абхазка, колумнист Sputnik Изольда Хагба, чтобы приготовить вкусные блюда друг для друга. Изольда готовила курицу на вертеле, фаршированную сыром с чабером (аҵыбра — абх.). В ответ Джон предложил салат с макаронами Пенне, а заправил блюдо своим фирменным соусом "Джонни-бой".

А уже к полуночи после съемок передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен побывал в офисе информационного агентства и радио Sputnik.

Телеведущий рассказал радиоведущему Алхасу Манаргия, что хотел бы приехать в Абхазию, пожить здесь некоторое время и отдохнуть от работы.

"В любимой Абхазии" — так подписал свою фотографию Джон Уоррен и оставил автограф для журналистов Sputnik Абхазия, которые рассказывали читателям страны о съемочных днях передачи "Поедем, поедим!".



