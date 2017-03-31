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Абхазский дневник русского англичанина

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Джон Уоррен и "Поедем, поедим!" в Абхазии (7)
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  • Телеведущий и актер Джон Уоррен
  • Съемки передачи Поедем, поедим! в селе Лыхны
  • Съемки передачи Поедем, поедим! в селе Лыхны
  • Съемки передачи Поедем, поедим! в селе Дурипш
  • Съемки передачи Поедем, поедим! в селе Дурипш
  • Съемки передачи Поедем, поедим! в селе Лыхны
  • Изольда Хагба с Джоном Уорреном во время съемок программы Поедем,поедим!
  • Джон Уоррен в радио студии Sputnik Абхазия
  • Джон Уоррен в радио студии Sputnik Абхазия
  • Джон Уоррен в образе героя новеллы Фазиля Искандера О,Марат с исполнительницей главной роли в фильме Софичка Ланой Басария во время съемки передачи Поедим,поедим! в Сухуме
  • Джон Уоррен в образе героя новеллы Фазиля Искандера О,Марат во время съемки передачи Поедим,поедим! в Сухуме
© Sputnik. Томас Тхайцук
В течение недели телеведущий англичанин Джон Уоррен и его команда побывали в Гагре, в селах Гудаутского и Очамчырского райнов, в Сухуме

Съемочная группа программы "Поедем, поедим!" канала НТВ третий раз побывала в Абхазии. В течение недели телеведущий англичанин Джон Уоррен и его команда побывали в Гагре, в селах Гудаутского и Очамчырского райнов, в Сухуме.

"Уа бзиала уаабеит,  Джони (добро пожаловать — ред.)",  - так приветствовали дорогого гостя Джона Уоррена хозяева дома, братья Осман и Руслан Кокоскерия, в селе Дурипш Гудаутского района. 

Предыдущие две передачи об Абхазии "Поедем, поедим!" были посвящены рецептам и особенностям национальной кухни. На этот раз теледесант снова высадился на берегах Колхиды, только теперь "главными героями" стали абхазское застолье, горы и вино.

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Во второй съемочный день Джон Уоррен побывал в столице, прошелся по сухумской набережной в образе искандеровского Марата с исполнительницей главной роли в фильме "Софичка" Ланой Басария. 

А "зябким сухумским весенним вечером", цитата по Уоррену, во дворике одного из ресторанов столицы встретились англичанин и абхазка, колумнист Sputnik Изольда Хагба, чтобы приготовить вкусные блюда друг для друга. Изольда готовила курицу на вертеле, фаршированную сыром с чабером (аҵыбра — абх.). В ответ Джон предложил салат с макаронами Пенне, а заправил блюдо своим фирменным соусом "Джонни-бой". 

А уже к полуночи после съемок передачи "Поедем, поедим!" Джон Уоррен побывал в офисе информационного агентства и радио Sputnik. 

Телеведущий рассказал радиоведущему Алхасу Манаргия, что хотел бы приехать в Абхазию, пожить здесь некоторое время и отдохнуть от работы. 

"В любимой Абхазии" — так подписал свою фотографию Джон Уоррен и оставил автограф для журналистов Sputnik Абхазия, которые рассказывали читателям страны о съемочных днях передачи "Поедем, поедим!". 


Темы:
Джон Уоррен и "Поедем, поедим!" в Абхазии (7)
Теги:
Абхазия


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Телеведущий и актер Джон Уоррен
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