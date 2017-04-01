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Политолог Алексей Чеснаков. Архивное фото.

Эксперт: Москва поддерживает Хаджимба в стабилизации политической ситуации

© Sputnik. Алексей Даничев
В Абхазии
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Темы:
Второй тур выборов в Парламент (29)
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В Абхазии прошли два тура выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия шестого созыва.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В Москве поддерживают линию президента Абхазии Рауля Хаджимба по стабилизации политической ситуации в республике, сказал Sputnik директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Архивное фото
© Sputnik.
Лица нового Парламента Абхазии: 34 из 35

"Прошедшая кампания по выборам в абхазский Парламент продемонстрировала, что победила предлагаемая Хаджимба стратегия конструктивного диалога — отказа от силовых сценариев и противостояния на площадях в пользу цивилизованной борьбы в рамках апелляции к избирателям. В результате избиратель этот подход поддержал. Большинство в новом Парламенте за пропрезидентскими силами", — считает эксперт.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. В итоге избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов, где не прошел ни один кандидат, состоится повторное голосование.

Темы:
Второй тур выборов в Парламент (29)

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