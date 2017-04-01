Эксперт: Москва поддерживает Хаджимба в стабилизации политической ситуации

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В Москве поддерживают линию президента Абхазии Рауля Хаджимба по стабилизации политической ситуации в республике, сказал Sputnik директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Прошедшая кампания по выборам в абхазский Парламент продемонстрировала, что победила предлагаемая Хаджимба стратегия конструктивного диалога — отказа от силовых сценариев и противостояния на площадях в пользу цивилизованной борьбы в рамках апелляции к избирателям. В результате избиратель этот подход поддержал. Большинство в новом Парламенте за пропрезидентскими силами", — считает эксперт.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. В итоге избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов, где не прошел ни один кандидат, состоится повторное голосование.